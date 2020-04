EuroSpin assume oltre 60 diplomati e laureati

Altre notizie brevi

giovedì, 30 aprile 2020, 14:56

Arte, musica e concerto del 1 maggio al tempo del lockdown. Cresce l'attesa per "Dalla Torre al cielo", il concerto del 1 maggio in live streaming organizzato sulla Torre Guinigi di Lucca da Start -Open your eyes, Comune di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, e si aggiunge...

giovedì, 30 aprile 2020, 13:58

Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia: "Stasera in Consiglio Comunale, abbiamo presentato un ordine del giorno che chiede la riapertura delle attività commerciali in grado di riprendere in sicurezza. Riteniamo che coloro i quali possano garantire il rispetto puntuale delle normative igieniche e di distanziamento previsti dai dpcm, non debbano...

giovedì, 30 aprile 2020, 13:56

Acque SpA comunica che, a partire dalla prossima settimana, verrà effettuato il periodico ciclo di flussaggi sulla rete idrica del comune di Montecarlo allo scopo di prevenire fenomeni di torbidità nell’acqua erogata. Nelle diverse zone che giorno per giorno saranno interessate dai lavori si verificheranno cali di pressione e possibili...

giovedì, 30 aprile 2020, 13:47

Anche la festa dei lavoratori è in musica grazie al Centro di promozione musicale Animando. Torna domani (1 maggio) l’appuntamento con il concerto on line offerto dall’associazione di Lucca. Un’occasione per apprezzare, anche se in forma virtuale, la bravura al pianoforte del maestro Stefano Teani, con un programma che spazia...

giovedì, 30 aprile 2020, 13:27

La sala operativa della protezione civile ha emesso un codice giallo per vento dalla mezzanotte di oggi, giovedì, alla mezzanotte di domani, venerdì 1 maggio.

mercoledì, 29 aprile 2020, 21:36

CGIL, CISL, UIL di Lucca unitamente ai pensionati delle tre sigle sindacali, non potendo fare manifestazioni pubbliche come tutti gli anni e in un momento così difficile per il nostro paese, vogliono comunque dare il giusto senso alla giornata del lavoro e dei lavoratori.Lo faranno esponendo le proprie bandiere al...

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:26

Da venerdì 1° maggio sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione.

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:57

Fabio Perini, per sostenere in modo concreto le necessità derivate dalla pandemia, ha consegnato una fornitura di oltre 12mila prodotti tra carta igienica e asciugatutto alla Terapia Intensiva in Fiera Milano organizzata dall' Ospedale Policlinico di Milano. Una piccola azione con cui l'Azienda ha voluto far sentire la propria vicinanza...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:55

L’amministrazione comunale comunica lo stop alle domande per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari. Verranno ancora accettate quelle che saranno pervenute all’ente entro il giorno 1° maggio 2020. In questo modo gli uffici potranno esaurire l'istruttoria delle moltissime richieste che nel frattempo sono arrivate e fare il punto sul livello delle...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:46

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Associazione Socialismo XXI - Toscana per la festa del 1° Maggio Festa del lavoro e dei lavoratori."La festa del lavoro, del 1° Maggio, ha un grande significato e un valore storico, che nasce dalle lotte e dalla determinazione dei lavoratori e dall’impegno dei movimenti sindacali,...