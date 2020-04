Fabio Perini: 12 mila rotoli alla Terapia Intensiva in Fiera Milano

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 aprile 2020, 21:36

CGIL, CISL, UIL di Lucca unitamente ai pensionati delle tre sigle sindacali, non potendo fare manifestazioni pubbliche come tutti gli anni e in un momento così difficile per il nostro paese, vogliono comunque dare il giusto senso alla giornata del lavoro e dei lavoratori.Lo faranno esponendo le proprie bandiere al...

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:26

Da venerdì 1° maggio sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione.

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:55

L’amministrazione comunale comunica lo stop alle domande per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari. Verranno ancora accettate quelle che saranno pervenute all’ente entro il giorno 1° maggio 2020. In questo modo gli uffici potranno esaurire l'istruttoria delle moltissime richieste che nel frattempo sono arrivate e fare il punto sul livello delle...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:46

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Associazione Socialismo XXI - Toscana per la festa del 1° Maggio Festa del lavoro e dei lavoratori."La festa del lavoro, del 1° Maggio, ha un grande significato e un valore storico, che nasce dalle lotte e dalla determinazione dei lavoratori e dall’impegno dei movimenti sindacali,...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:45

Riaprirà sabato 2 maggio, dopo due mesi di sospensione, il tradizionale mercato comunale di Porcari. Si tratta di una ripresa graduale che interesserà solo i venditori ambulanti di generi alimentari, piante e fiori.

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:42

La sede operativa di Lucca di ADMO (Associazione donatori di midollo osseo www.admo.it) in questi giorni ha effettuato delle donazioni a diverse scuole della Provincia per sostenerle nell'acquisto di materiale utile alla didattica a distanza.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:22

Prenderà il via entro la prossima settimana la realizzazione di un collegamento fra la rete idrica di via don Emilio Angeli e la rotatoria di Zone. L'intervento, finanziato dall'amministrazione Menesini, permetterà di portare l'acqua sotto l'intersezione stradale, dove è già stato predisposto un raccordo.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:16

Sono 19 i laboratori privati che hanno stipulato specifiche convenzioni con l'ASL Toscana nord ovest e che sono autorizzati ad effettuare i test sierologici rapidi per stabilire se la persona ha prodotto anticorpi al Covid-19 e quindi è entrata in contatto con il virus.

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:52

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:41

Riprende con modalità a distanza, dopo l'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria, la rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali. Quattro i libri che saranno presentati nel mese di maggio attraverso videoconferenze che i cittadini potranno seguire sul canale YouTube del Comune (www.youtube.com/user/ComuneCapannori).