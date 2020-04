Da lunedì ripartono gli sfalci sulle Mura e sugli spalti

Altre notizie brevi

sabato, 18 aprile 2020, 18:14

I gruppi consiliari Lega e Insieme per Altopascio intervengono così in una nota: "Siamo in emergenza coronavirus e da parecchie settimane ormai le attività altopascesi di conseguenza, restano chiuse. Ci saremmo aspettati da parte dell'amministrazione comunale tutta una serie di provvedimenti a sostegno del settore, interventi che riteniamo fondamentali per...

sabato, 18 aprile 2020, 14:43

"Così come lo ha pensato a Milano il sindaco Beppe Sala, anche a Lucca il fondo di mutuo soccorso è stato organizzato come strumento attivo, a disposizione dell'intera Città, per aiutare questa fase di protezione sanitaria e sociale dei cittadini lucchesi.

sabato, 18 aprile 2020, 14:23

Attraverso un'iniziativa da loro proposta e pienamente sostenuta dalla proprietà delle aziende del Gruppo, i dipendenti di Cartiera dell'Adda (a Calolziocorte, Lecco) e Industria Cartaria Pieretti (Marlia, Lucca) hanno scelto di fare una donazione agli enti che fronteggiano l'emergenza in atto.

venerdì, 17 aprile 2020, 18:33

L'associazione Laboratorio Brunier vi invita a sintonizzarvi domenica 19 aprile 2020 alle ore 9:40 su RAI1 per seguire il programma "Paesi che vai".La puntata di domenica ha come titolo “Giacomo Puccini e Lucca: sulle tracce di un grande compositore italiano”.Il programma è condotto da Livio Leonardi con la regia di...

venerdì, 17 aprile 2020, 15:33

Da lunedì prossimo, 20 aprile, riprenderà a distanza (telefonicamente e via email) l'attività dello sportello 'Comune Amico', con l'obiettivo di fornire anche un servizio di orientamento e di informazione a cittadini, imprese, attività e liberi professionisti, sui contributi e su tutte le varie misure di sostegno legate all'emergenza COVID 19...

venerdì, 17 aprile 2020, 15:23

Viste le attuali misure emergenziali adottate dal governo nazionale e dalle autorità regionali, comunichiamo che l'edizione di maggio 2020 di Fashion in Flair non si svolgerà. La manifestazione è stata posticipata al mese di ottobre 2020, da venerdì 9 a domenica 11, a Villa Bottini, Lucca.

venerdì, 17 aprile 2020, 14:40

Da domani sabato 18 aprile l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti riprende le celebrazioni eucaristiche trasmesse su NoiTv (canale 10 digitale terrestre) e in streaming anche sulla pagina Fb della Diocesi. Questo il programma delle prossime celebrazioni domenicali: sabato18 aprile ore 17, seconda domenica di Pasqua, dalla casa madre delle Oblate...

giovedì, 16 aprile 2020, 19:00

Parte la formazione a distanza che è “un'opportunità di crescita per le imprese e gli imprenditori”. La formazione professionale riparte con le modalità previste dalla Regione nel rispetto delle direttive ministerialie Confartigianato Imprese Lucca garantisce che attraverso l'uso di piattaforme on line, imprenditori e cittadini potranno accedere ai servizi formativi...

giovedì, 16 aprile 2020, 18:24

Partiranno lunedì 20 aprile i lavori per il ripristino dello smottamento che ha interessato la scarpata di via del Brennero (via Nuova per Pisa) nel tratto compreso fra la rotonda di San Michele in Escheto e quella di via Sottomonte.

giovedì, 16 aprile 2020, 17:48

Confindustria Moda, - la Federazione del tessile moda e accessorio che raggruppa oltre 65 mila imprese che danno lavoro a più di 580 mila lavoratori e fatturano più di 95 miliardi di euro - e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil annunciano oggi la firma di...