Gambini Spa adotta 15 famiglie di Montecarlo in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria

sabato, 25 aprile 2020, 14:03

Gambini Spa "adotta" 15 famiglie del comune di Montecarlo (Lucca) colpite dall'emergenza Coronavirus. Dopo aver attivato una assicurazione anti Covid-19 per il personale e donato a famiglie in difficoltà oltre 12.000 rotoli di carta igienica realizzati da un jumbo roll donato dalla Fine Hygienic di Dubai, l'azienda della Piana di Lucca mette in campo ulteriori risorse economiche specificatamente dedicate all'acquisto di pacchi alimentari.

"La tutela dell'azienda è la tutela delle persone e del territorio – spiega il presidente, ingegner Giovanni Gambini -. Ed è questo il momento giusto per dimostrarlo. Così, dopo aver scelto di continuare a lavorare mettendo in atto tutte le tutele possibili contro il virus, stiamo affiancando il Comune di Montecarlo per far fronte a questo prolungarsi dell'emergenza, che è forte anche sul piano economico, e che colpisce soprattutto le situazioni più fragili".

Dove non arriva l'aiuto statale, che con il buono dedicato è riuscito a garantire la spesa per 3 settimane per 87 famiglie montecarlesi, arriva la capacità di un Ente, con il suo sindaco Federico Carrara, insieme a un'azienda, con il suo proprietario Giovanni Gambini, per fare fronte comune.

"L'ingegner Gambini ha 'adottato', per così dire, 15 nuclei familiari che più di altri hanno risentito della crisi innescata dall'attuale emergenza sanitaria, impegnandosi a sostenerli destinando loro beni primari fino alla fine della crisi". Così spiega il sindaco di Montecarlo, Federico Carrara. "I nostri uffici sociali hanno individuato queste famiglie, alcune composte da anziani soli, altre anche con bambini: 48 persone in tutto. Riceveranno pacchi alimentari acquistati sul territorio e distribuiti dalla Misericordia di Montecarlo: ai tutti questi volontari va il nostro ringraziamento per il prezioso lavoro svolto".

I pacchi alimentari sono composti a seconda delle esigenze di ciascuna famiglia, perché nulla vada sprecato. La Misericordia di Montecarlo, che conosce le situazioni, si occupa di fare la spesa personalizzata e consegnarla. Fornitore è la Pam del Turchetto, che contribuisce a sua volta all'iniziativa con una scontistica dedicata.

Gambini Spa opera nella Piana di Lucca, con stabilimenti produttivi a Badia Pozzeveri, è azienda leader nella progettazione, sviluppo e costruzione di sistemi per la produzione di carta tissue per uso consumer e professional. Il settore in cui opera è ritenuto dal Governo tra quelli essenziali al funzionamento dello Stato e quindi è aperta e operativa con sanificazione dei locali, uso di mascherine e guanti, smart working, turnazione del personale, ferie ed in ultimo la polizza assicurativa attivata con Generali Italia.