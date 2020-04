"Già raccolti e donati oltre 12 mila euro"

Altre notizie brevi

lunedì, 20 aprile 2020, 19:19

La sala operativa regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì 20 aprile, valido per tutto domani, martedì 21 aprile.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:11

Oltre 200 tamponi al giorno. E' la media dei tamponi che sono stati effettati dal 1 al 18 aprile nei punti di rilevamento "drive through" che l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato nel proprio territorio di competenza.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:21

Donazione di mascherine FFP2 per la Polizia Municipale di Altopascio. È il gesto di solidarietà che ha fatto la Farmacia Comunale di Altopascio nei confronti degli agenti della Municipale della cittadina del Tau, impegnati quotidianamente in attività di controllo e pattugliamento su strada.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:07

Nuova misura dell'Amministrazione Menesini, che affianca e rafforza i 'buoni spesa', a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus, resa possibile grazie alle risorse stanziate dal Governo.Da mercoledì prossimo, 22 aprile, presso lo 'Sportello emergenza' del Comune sarà possibile richiedere i 'buoni farmacia' per...

lunedì, 20 aprile 2020, 15:22

Da domani (21 aprile) la maratona a sostegno del 50° della Giornata Internazionale della Terra (Earth Day) promossa da Zero Waste Italy, dal Centro Ricerca RZ di Capannori e da Ambiente e Futuro.Già stanno arrivando messaggi di partecipazione da tutta Italia a sostegno della Maratona già disponibili sui nostri soci.

lunedì, 20 aprile 2020, 14:04

Plaude Confcommercio alla decisione del Comune di Porcari di predisporre un bando con misure economiche a sostegno delle imprese del territorio colpite dalle ricadute dell'emergenza coronavirus. "Ottima la decisione dell'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari – si legge in una nota dell'associazione – di intervenire a sostegno di un settore...

domenica, 19 aprile 2020, 18:43

Parte domani (lunedì 20 aprile), con la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie e i supermercati, la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione Toscana.

domenica, 19 aprile 2020, 15:20

"Da geometra e da esponente politico - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non posso che esprimere, come già fatto negli anni, il mio disappunto per la gestione in materia di edilizia; dalle 18 modifiche apportate in 4 anni alla Legge 65, fino alla stesura da...

sabato, 18 aprile 2020, 18:14

I gruppi consiliari Lega e Insieme per Altopascio intervengono così in una nota: "Siamo in emergenza coronavirus e da parecchie settimane ormai le attività altopascesi di conseguenza, restano chiuse. Ci saremmo aspettati da parte dell'amministrazione comunale tutta una serie di provvedimenti a sostegno del settore, interventi che riteniamo fondamentali per...

sabato, 18 aprile 2020, 14:43

"Così come lo ha pensato a Milano il sindaco Beppe Sala, anche a Lucca il fondo di mutuo soccorso è stato organizzato come strumento attivo, a disposizione dell'intera Città, per aiutare questa fase di protezione sanitaria e sociale dei cittadini lucchesi.