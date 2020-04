Il musicista lucchese Manuel Del Ghingaro in Web Concerto per la festa della Liberazione

venerdì, 24 aprile 2020, 19:08

Sabato 25 aprile, alle ore 16.20, in diretta sulla Pagina Facebook dell’Associazione “Sul palco della vita APS” Acli Arte e Spettacolo di Perugia, Manuel Del Ghingaro eseguirà Nessun Dorma dalla Turandot di Giacomo Puccini, in una trascrizione pianistica, per un concerto dal titolo Distance Unites (He)Arts in tempo di COVID-19. Tanti artisti da diverse parti del mondo (Canada, America, Cile, Australia, Indonesia, India, Nigeria, Congo, Romania e Italia) si incontrano sul palco digitale nel giorno della Festa della Liberazione d’Italia. «Ho accolto con grande piacere questa iniziativa che mi è giunta con sorpresa in questo periodo in cui la musica si è completamente fermata. Nella mia esecuzione, breve ma intensa, ho voluto rappresentare Lucca e la sua cultura musicale con il più grande esponente di tutti: Giacomo Puccini. Oltre al concerto, dall’organizzazione imponente per poter raggiungere tanti artisti da tutto il mondo, vi è anche il nobile scopo di aiutare a raccogliere fondi per la Protezione Civile» dice Manuel Del Ghingaro. Il concerto, come detto, sarà in trasmesso Live Streaming sulla Pagina Facebook dell’associazione e su YouTube. Il video dell’esibizione di Manuel Del Ghingaro sarà disponibile, dopo l’esecuzione, sul Canale YouTube e sulla Pagina Facebook del musicista lucchese.