#IOMIXODACASA, iniziativa Facebook ed Instagram dei Dj

martedì, 21 aprile 2020, 14:01

Il gruppo della Notte Bianca #iomixodacasa nato da un idea di Renato Franciosini, il quale leggendo un post di Massimiliano Tancredi ha successivamente coinvolto vari Dj per la realizzazione dell'iniziativa che inizialmente ha visto un gruppo composto da nove dj, al quale successivamente hanno aderito numerosi altri Dj, tant'è che adesso è composto da ben 18 Dj molto conosciuti.

Eccezionalmente la scorsa settimana nella serata realizzata in collaborazione con Lucca Film Festival ed Europacinema , sono intervenuti anche i gestori di alcuni locali quali "Il barino di Giò","T-pub e shaker ", "Maii Mai ", "Old City" ed in quella occasione ogni Dj si esibito in costume e con scenografia abbinata al film che rappresentava.

Viste le tante visualizzazioni ed il gradimento ricevuto dai fruitori di Facebook ed Instagram, l'iniziativa proseguirà ogni fine settimana, il prossimo appuntamento è per sabato 25 aprile, con l'intento di compagnia a e far divertire , vista l'impossibilità di farlo dal vivo nei locali a causa del Covid19.

Questi alcuni dei Dj molto conosciuti che hanno aderito all'iniziativa: Gianfranco Pacchini; Fabio Mago; Maurizio Pucci, Riccardo Ambrogi; Francesco Follati; Daniel Cacicia; Saverio Coturri; Riccardo Franciosini, Massimiliano Tancredi, Luca Maffei , Daniele Pollastrini.