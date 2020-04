La Lega di Massarosa dona 1200 mascherine

Altre notizie brevi

sabato, 4 aprile 2020, 16:13

L'amministrazione Menesini mette in campo una nuova iniziativa per aiutare la comunità in questo momento di emergenza sanitaria, dando il via ad una raccolta fondi per l'acquisto di prodotti alimentari da destinare alle famiglie che attualmente si trovano in maggiore difficoltà.

sabato, 4 aprile 2020, 14:41

"La mancanza di manodopera agricola in Toscana, come nel resto d'Italia, è certamente una delle tante conseguenze della pandemia in atto ma non sono i voucher la soluzione. In una situazione di difficoltà sociale ed economica generalizzata, la precarizzazione del lavoro non può e non deve essere la risposta".

sabato, 4 aprile 2020, 14:34

Prendersi cura del dipendente, dell'azienda e del territorio. In linea con la politica di welfare aziendale varata l'anno scorso, Gambini Spa ha attivato una specifica assicurazione anti Covid-19 riservata al personale che offre un'indennità da ricovero, una da convalescenza e un pacchetto di garanzie per quando si torna a casa.

sabato, 4 aprile 2020, 13:18

Da lunedì 6 aprile la biglietteria del Teatro del Giglio sarà contattabile al nuovo numero di telefono 366 6593993; il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

sabato, 4 aprile 2020, 12:20

sabato, 4 aprile 2020, 12:11

Artisti lucchesi per il Covid 19 per la Croce Rossa Italiana. Emergenza, sette artisti in cerca di cuore in questo momento particolare e difficile hanno donato le loro opere: Andrea Madaro, Fabrizio Barsotti, Francesco Fella, Nicola Biagini, Pietro Merlitti, Paolo Vannucchi, Sara Vannucchi, per acquisti opere contattare la Croce Rossa...

venerdì, 3 aprile 2020, 19:57

È stata prorogata, fino al prossimo 13 aprile incluso, l’ordinanza di chiusura al pubblico dei cimiteri del territorio comunale. Il provvedimento, rappresenta un’ulteriore precauzione volta a contenere la diffusione del coronavirus Covid-19

venerdì, 3 aprile 2020, 18:46

Test sierologici rapidi a chi appartiene alle categorie con maggior rischio espositivo, anche in ragione della tutela della salute pubblica. O, su richiesta del medico o pediatra di famiglia, ai singoli individui che manifestino sintomi di infezione da Covid. I test sierologici fatti dai privati non avranno nessun valore.

venerdì, 3 aprile 2020, 17:29

Sottoscritto oggi pomeriggio un accordo con la Regione Toscana che riconoscerà agli operatori della sanità pubblica toscana una indennità giornaliera legata ai rischi del Covid-19. Gli incentivi saranno distribuiti su tre fasce, identiche per tutti, indipendentemente dal tipo di qualifica e retribuzione per il periodo legato all'emergenza: 45 euro al...

venerdì, 3 aprile 2020, 16:29

Il Comune di Lucca ha approvato la graduatoria dei richiedenti per i Buoni Scuola 2019-2020, dopo la chiusura dei termini per le domande avvenuta lo scorso 23 febbraio. Il progetto riguarda il sostegno economico alle famiglie per la frequenza di bambini e bambine nelle scuole dell'infanzia paritarie private promosso con...