"L'Archivio racconta" è la nuova pagina dell'Archivio di Stato Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 28 aprile 2020, 16:56

In questi giorni difficili per tutti, la squadra del ristorante Mecenate di via del Fosso 94, per stare vicini ai clienti, ha deciso di riaccendere i fornelli ed organizzarsi con il servizio a domicilio della consegna dei pasti.

martedì, 28 aprile 2020, 16:41

Ascit e Comune di Montecarlo dalla parte delle attività produttive che stanno vivendo un momento delicato a causa dell'emergenza sanitaria per Coronavirus. L e utenze non domestiche che sono state costrette da D.p.c.m. a una chiusura forzata e all'interruzione del lavoro ordinario, potranno provvedere al pagamento della 2° rata del...

martedì, 28 aprile 2020, 16:40

Il 30 aprile tutto il mondo celebra il Jazz. Una giornata internazionale dedicata a questo genere musicale, istituita dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nel 2011 e riconosciuto dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'International Jazz Day riunisce paesi e comunità per celebrare il jazz ed evidenziare il ruolo della musica jazz nell'incoraggiare...

martedì, 28 aprile 2020, 14:10

100 palchi aperti per Emergency: c'è anche la Jam Academy Lucca. Dal 28 al 30 aprile da tutta Italia in streaming su Facebook, Instagram e Youtube, oltre 100 musicisti suoneranno per Emergency in diretta, da casa loro.

martedì, 28 aprile 2020, 14:04

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per vento valido dalla mezzanotte di stasera fino alle 22 di domani, mercoledì 29 aprile.

martedì, 28 aprile 2020, 10:46

Antonio Bertolucci (segretario) e Guido Angelini (capogruppo Pd Capannori) del Pd di Capannori: Il presidente della Regione Enrico Rossi ha comunicato, tramite la sua segreteria,che verrà fatta un'integrazione all'ordinanza n. 2 del 6 aprile 2020 per consentire la riapertura delle isole ecologiche ai cittadini a partire dal prossimo 4 maggio.

martedì, 28 aprile 2020, 10:42

«La Regione spinga sul Governo per far riaprire i negozi con tutte le regole anti-contagio. Altrimenti, col Dpcm che impone uno stop tanto prolungato, gli esercenti moriranno comunque. Di fame, anziché di covid-19»: suona la carica, il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che non ha incertezze...

martedì, 28 aprile 2020, 10:39

Una mail dove raccogliere le richieste degli imprenditori capannoresi da sottoporre all'amministrazione comunale e al governo.

martedì, 28 aprile 2020, 10:38

Quella sul prezzo del latte ovino sarà una vera e propria battaglia. Da una parte i produttori che pretendono il rispetto del contratto e dall'altra i caseifici che chiedono una riduzione del prezzo litro, a seguito degli ingenti quantitativi di formaggio stoccato a causa del blocco da emergenza Covid, che...

lunedì, 27 aprile 2020, 20:30

"Siamo assolutamente fautori di una riapertura complessiva delle attività commerciali in lucchesia ed ovviamente anche nel resto del Paese, fin dal prossimo 4 maggio - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega." "Condividiamo, quindi-prosegue il Consigliere-le forti preoccupazioni degli esercenti che sono ormai allo stremo e lanciano un...