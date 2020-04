Lega e Insieme per Altopascio: "Il comune raccolga il grido d'allarme dei commercianti altopascesi"

sabato, 18 aprile 2020, 18:14

I gruppi consiliari Lega e Insieme per Altopascio intervengono così in una nota: "Siamo in emergenza coronavirus e da parecchie settimane ormai le attività altopascesi di conseguenza, restano chiuse. Ci saremmo aspettati da parte dell'amministrazione comunale tutta una serie di provvedimenti a sostegno del settore, interventi che riteniamo fondamentali per la sopravvivenza del tessuto commerciale altopascese. Il 10 marzo scorso già presentammo un documento per incalzare l'amministrazione su questo tema; tanti comuni avevano infatti già preso provvedimenti, Altopascio no. La nostra proposta è rimasta naturalmente inevasa (e senza cortese risposta) e cittadini e commercianti hanno potuto vedere sui giornali solo i soliti proclami autoreferenziali dell'amministrazione su quanto fossero bravi e belli i nostri amministratori, ma non uno straccio di delibera in merito! Il niente assoluto. Abbiamo dato la nostra totale disponibilità, abbiamo scelto una linea soft fino ad oggi ma questo non può voler dire esimersi in assoluto dallo stimolare un Sindaco più che mai immobile, in un momento in cui servirebbe invece lavoro, sostegno, vicinanza e fiducia da dispensare a tutte le nostre attività economiche. Questo immobilismo è secondo noi ingiustificato. Alcune aziende hanno come sappiamo regalato le mascherine al Comune, mascherine che sono state distribuite dalle associazioni di volontariato - che ringraziamo ancora - a tutte le famiglie. Il virus inoltre ci ha colpiti fortunatamente in maniera moderata, anche rispetto a realtà vicine alla nostra, e i malati vengono curati a casa o negli ospedali per i casi più gravi. I controlli sul rispetto delle ordinanze governative sono effettuati dalla Polizia Municipale, anche se con grande fatica visto il numero degli agenti che è ridotto all'osso. Quali sono allora gli ostacoli del Sindaco e della sua Giunta nel prendere quei provvedimenti indispensabili per la propria comunità? Ieri, a più di un mese dalla nostra mozione, arriva il giusto comunicato del Centro Commerciale Naturale che implora il Sindaco D'Ambrosio di prendere con urgenza quei provvedimenti che parecchi comuni hanno messo in campo da tempo. Risulta evidente ancora una volta il totale scollamento tra l'amministrazione comunale e le realtà locali. I commercianti di altopascio e frazioni dal canto loro, hanno ancora una volta dato esempio di vivacità e operosità, impegnandosi ad esempio nelle consegne a domicilio e hanno dato testimonianza di grande compattezza, sostenendosi reciprocamente nelle iniziative di ognuno. Tutto questo patrimonio non può continuare a prendere mazzate e a sopravvivere nell'indifferenza dell'amministrazione comunale, che in questi giorni ha trovato solo il tempo per deliberare in giunta il completamento del pagamento dei "festeggiamenti natalizi", altra beffa per le attività del nostro CCN".