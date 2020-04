Maratona a sostegno del 50° della Giornata Internazionale della Terra

Altre notizie brevi

lunedì, 20 aprile 2020, 19:19

La sala operativa regionale ha emesso un codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana a partire dalla mezzanotte di stasera, lunedì 20 aprile, valido per tutto domani, martedì 21 aprile.

lunedì, 20 aprile 2020, 17:11

Oltre 200 tamponi al giorno. E' la media dei tamponi che sono stati effettati dal 1 al 18 aprile nei punti di rilevamento "drive through" che l'Azienda USL Toscana nord ovest ha organizzato nel proprio territorio di competenza.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:21

Donazione di mascherine FFP2 per la Polizia Municipale di Altopascio. È il gesto di solidarietà che ha fatto la Farmacia Comunale di Altopascio nei confronti degli agenti della Municipale della cittadina del Tau, impegnati quotidianamente in attività di controllo e pattugliamento su strada.

lunedì, 20 aprile 2020, 16:07

Nuova misura dell'Amministrazione Menesini, che affianca e rafforza i 'buoni spesa', a favore delle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell'emergenza Coronavirus, resa possibile grazie alle risorse stanziate dal Governo.Da mercoledì prossimo, 22 aprile, presso lo 'Sportello emergenza' del Comune sarà possibile richiedere i 'buoni farmacia' per...

lunedì, 20 aprile 2020, 14:23

L’Area 6 TOSCANA del PANATHLON INTERNATIONAL, presieduta dal fiorentino Andrea da Roit, continua tramite i 17 Club Toscani nel progetto “AMICO PANATHLON” con varie iniziative che vanno dalle donazioni dei vari Club alla Sanità pubblica dei vari territori, al supporto alimentare ed all’intrattenimento telefonico per chi si sente solo, chiamano...

lunedì, 20 aprile 2020, 14:04

Plaude Confcommercio alla decisione del Comune di Porcari di predisporre un bando con misure economiche a sostegno delle imprese del territorio colpite dalle ricadute dell'emergenza coronavirus. "Ottima la decisione dell'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari – si legge in una nota dell'associazione – di intervenire a sostegno di un settore...

domenica, 19 aprile 2020, 18:43

Parte domani (lunedì 20 aprile), con la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie e i supermercati, la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione Toscana.

domenica, 19 aprile 2020, 15:20

"Da geometra e da esponente politico - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non posso che esprimere, come già fatto negli anni, il mio disappunto per la gestione in materia di edilizia; dalle 18 modifiche apportate in 4 anni alla Legge 65, fino alla stesura da...

sabato, 18 aprile 2020, 18:14

I gruppi consiliari Lega e Insieme per Altopascio intervengono così in una nota: "Siamo in emergenza coronavirus e da parecchie settimane ormai le attività altopascesi di conseguenza, restano chiuse. Ci saremmo aspettati da parte dell'amministrazione comunale tutta una serie di provvedimenti a sostegno del settore, interventi che riteniamo fondamentali per...

sabato, 18 aprile 2020, 14:43

"Così come lo ha pensato a Milano il sindaco Beppe Sala, anche a Lucca il fondo di mutuo soccorso è stato organizzato come strumento attivo, a disposizione dell'intera Città, per aiutare questa fase di protezione sanitaria e sociale dei cittadini lucchesi.