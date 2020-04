Mascherine e buoni spesa per gli iscritti Cisl Toscana Nord

Altre notizie brevi

giovedì, 9 aprile 2020, 17:49

Nella prima metà del mese di marzo le vendite di vino toscano attraverso i canali diversi dalla grande distribuzione (detti Horeca, ovvero quelli che riforniscono bar, ristoranti, alberghi, catering) hanno subito un calo del 90%. Il dato drammatico arriva anche dall'ultima rilevazione Nielsen: Nella GDO il vino ha subito un...

giovedì, 9 aprile 2020, 14:47

Un milione e mezzo di euro è la cifra totale messa a disposizione dal Gruppo a livello europeo, di cui una parte dedicata all’emergenza nel nostro Paese. La società italiana, inoltre, ha firmato con Generali una copertura specifica per i 2.000 lavoratori occupati nei 26 stabilimenti sul nostro territorio.

giovedì, 9 aprile 2020, 14:36

Zucconi (FdI) sulle chiese aperte per pasqua: Pur comprendendo la necessità di trovare conforto nella fede in un momento come questo, aprire le chiese la domenica di Pasqua sarebbe un azzardo troppo grosso. Gli assembramenti sono ancora vietati, a maggior ragione in luoghi chiusi, e ritrovarsi tutti insieme dentro una...

mercoledì, 8 aprile 2020, 21:51

Con grande rammarico e dispiacere Confcommercio rende noto che la fiera di Santa Zita, tradizionalissimo evento di inizio primavera molto amato dai lucchesi, quest'anno non si svolgerà per la ben nota emergenza sanitaria nazionale legata all'epidemia del coronavirus.

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:51

Ancora donazioni per il comitato della Croce Rossa di Lucca. Grazie al gruppo Brandini, i volontari dell'associazione hanno ora a disposizione due nuove autovetture in comodato d'uso gratuito per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questa donazione permetterà di implementare le tante richieste di aiuto che provengono dal nostro territorio.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:54

Il direttore dell’ospedale di Lucca Michela Maielli, insieme a tutto il personale sanitario, esprime un sincero ringraziamento al club Rugby Lucca per la donazione in denaro elargita all’ospedale San Luca di Lucca.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:31

Si rafforza l’integrazione dei servizi 115 e 118 nell’attività di ricerca e salvataggio di persone disperse in ambiente urbano (Usar - Urban search and rescue) grazie alla sottoscrizione odierna di un Protocollo d’intesa tra la Regione e la Direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana.

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:01

La corsa podistica non competitiva ‘Corri con Paolo’, che dal 2011 viene organizzata ogni anno dai Donatori Fratres Montecarlo al fine di raccogliere fondi per l’Agbalt (Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumore) e che era in programma per sabato scorso, è stata annullata come tutte le manifestazioni, a...

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:59

«La Provincia è a fianco delle amministrazioni comunali nel chiedere, con forza, il declassamento della Bretella e il relativo annullamento del pedaggio». A dirlo sono il presidente della Provincia, Luca Menesini e il consigliere provinciale con delega alla pianificazione e al Pums Versilia, Iacopo Menchetti, intervenendo sul dibattito relativo alla Bretella.

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:48

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.1 comma 5 del DPCM 11/03/2020) e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza n°11 del 13/03/2020, da giovedì 9 Aprile 2020 entreranno in vigore le seguenti modifiche al Programma D’Esercizio.