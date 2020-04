Mercato contadino di Marlia anticipato a venerdì 24 aprile

martedì, 21 aprile 2020, 16:53

Il mercato contadino di Marlia in programma sabato 25 aprile è stato anticipato a venerdì 24 aprile nell'usuale orario dalle 9 alle 13. Lo prevede un'ordinanza sindacale firmata oggi, martedì. La decisione è stata presa per consentire questa settimana l'approvvigionamento ai cittadini dei beni alimentari di filiera corta. Il 25 aprile, come disposto dalla Regione, gli esercizi commerciali dovranno infatti rimanere chiusi con deroghe solo per le farmacie, le rivendite di giornali e le consegne a domicilio. In ogni modo il mercato contadino rispetterà le misure igienico sanitarie stabilite dalla Regione Toscana.