Admo al fianco delle scuole della provincia di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 aprile 2020, 21:36

CGIL, CISL, UIL di Lucca unitamente ai pensionati delle tre sigle sindacali, non potendo fare manifestazioni pubbliche come tutti gli anni e in un momento così difficile per il nostro paese, vogliono comunque dare il giusto senso alla giornata del lavoro e dei lavoratori.Lo faranno esponendo le proprie bandiere al...

mercoledì, 29 aprile 2020, 20:26

Da venerdì 1° maggio sarà consentito svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune. Queste attività saranno possibili in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione.

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:57

Fabio Perini, per sostenere in modo concreto le necessità derivate dalla pandemia, ha consegnato una fornitura di oltre 12mila prodotti tra carta igienica e asciugatutto alla Terapia Intensiva in Fiera Milano organizzata dall' Ospedale Policlinico di Milano. Una piccola azione con cui l'Azienda ha voluto far sentire la propria vicinanza...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:55

L’amministrazione comunale comunica lo stop alle domande per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari. Verranno ancora accettate quelle che saranno pervenute all’ente entro il giorno 1° maggio 2020. In questo modo gli uffici potranno esaurire l'istruttoria delle moltissime richieste che nel frattempo sono arrivate e fare il punto sul livello delle...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:46

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Associazione Socialismo XXI - Toscana per la festa del 1° Maggio Festa del lavoro e dei lavoratori."La festa del lavoro, del 1° Maggio, ha un grande significato e un valore storico, che nasce dalle lotte e dalla determinazione dei lavoratori e dall’impegno dei movimenti sindacali,...

mercoledì, 29 aprile 2020, 16:45

Riaprirà sabato 2 maggio, dopo due mesi di sospensione, il tradizionale mercato comunale di Porcari. Si tratta di una ripresa graduale che interesserà solo i venditori ambulanti di generi alimentari, piante e fiori.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:22

Prenderà il via entro la prossima settimana la realizzazione di un collegamento fra la rete idrica di via don Emilio Angeli e la rotatoria di Zone. L'intervento, finanziato dall'amministrazione Menesini, permetterà di portare l'acqua sotto l'intersezione stradale, dove è già stato predisposto un raccordo.

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:16

Sono 19 i laboratori privati che hanno stipulato specifiche convenzioni con l'ASL Toscana nord ovest e che sono autorizzati ad effettuare i test sierologici rapidi per stabilire se la persona ha prodotto anticorpi al Covid-19 e quindi è entrata in contatto con il virus.

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:52

mercoledì, 29 aprile 2020, 14:41

Riprende con modalità a distanza, dopo l'interruzione a causa dell'emergenza sanitaria, la rassegna 'Il territorio racconta' promossa dall'amministrazione comunale per valorizzare gli autori locali. Quattro i libri che saranno presentati nel mese di maggio attraverso videoconferenze che i cittadini potranno seguire sul canale YouTube del Comune (www.youtube.com/user/ComuneCapannori).