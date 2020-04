Avviata nella AUSL Toscana nord ovest la sperimentazione dei test seriologici

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 aprile 2020, 18:43

Confartigianato Imprese Lucca comunica che dal 31 marzo al via liquidità imprese e domande cassa integrazione in deroga per l’emergenza Coronavirus.

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:37

"Questi Giorni", si chiama così il progetto di narrazione collettiva della memoria, promosso dalla Biblioteca Agora e dalla Casa della Memoria e della Pace di Lucca. L'invito è rivolto a tutta la città: chiunque può inviare un elaborato, un disegno, una fotografia, un filmato o un audio narrativo o musicale,...

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:16

"Ho ricevuto comunicazione dal Governo che sono in arrivo risorse importanti per il rinnovo del parco autobus per le città di Prato e Lucca. Sono molto soddisfatto della cosa e mi complimento con le amministrazioni comunali”.

mercoledì, 1 aprile 2020, 17:04

"Ieri si sarebbe chiuso il mese del riciclo della carta e del cartone organizzato da Comieco, a cui come come Assocarta e Federazione Carta e Grafica abbiamo partecipato. In tempi normali, oggi 1° aprile, avremmo fatto un bilancio sul numero delle iniziative svolte e sulla partecipazione alle stesse, documentata da...

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:58

"La particolare situazione che ci troviamo ad affrontare non consentirà di rendere il doveroso tributo a Edo Puccetti - dice Giulio Grossi, presidente di Confindustria Toscana Nord -. Lo faccio con una sola parola, credo la più adatta a esprimere la nostra riconoscenza e il nostro dolore per la scomparsa...

mercoledì, 1 aprile 2020, 16:12

Con la chiusura dei centri diurni, a causa dell'epidemia di Covid-19, per coloro i quali hanno all'interno del nucleo familiare una persona disabile, sono iniziati problemi di difficile soluzione. La situazione si sviluppa su due diversi binari: da una parte troviamo coloro i quali devono continuare a lavorare e hanno,...

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:48

Sindaco Menesini, i capannoresi hanno ben compreso come difendersi e difendere gli altri dal coronavirus, ma dopo la sua prolusione circa l'utilizzo delle mascherine da parte della popolazione e dopo che Fratelli d'Italia Capannori ha formalmente richiesto la consegna a tutti i cittadini di tale dispositivo, ci corre l'obbligo di...

mercoledì, 1 aprile 2020, 15:02

Valorizzare tutte quelle attività di Capannori, dai ristoranti alle aziende agricole, dalle pasticcerie ai negozi di vicinato, che in occasione delle prossime festività effettueranno consegne a domicilio. È con questo spirito che l'amministrazione Menesini lancia il progetto "Pasqua a casa tua".

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:30

La FILBI UIL non ha firmato nessun accordo: Ancora una volta, con nostro grande rammarico, siamo costretti a smentire in maniera categorica le dichiarazioni fatte sui media dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Purtroppo – prosegue la Segreteria regionale della FILBI UIL – l'accordo in nostro possesso e che...

mercoledì, 1 aprile 2020, 14:26

Consegne a casa nasce da un'idea delle giovani realtà lucchesi EMS S.r.l. e Bottega 2.0 che in questo momento di crisi hanno deciso di mettere a disposizione il proprio tempo per aiutare le attività commerciali agroalimentari ad organizzare meglio ed ottimizzare il proprio tempo di lavoro.