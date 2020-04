Test sierologici rapidi, da domani oltre 90.000 in distribuzione alle aziende sanitarie

Altre notizie brevi

martedì, 7 aprile 2020, 18:07

"In questi momenti così drammatici l'organizzazione del lavoro rappresenta una delle chiavi per la ripartenza del nostro Paese e proprio in ottica di organizzazione del lavoro e di modernità i Consorzi toscani hanno deciso di percorrere la strada del confronto e della partecipazione sottoscrivendo con le OO.SS.

martedì, 7 aprile 2020, 15:48

"Quello che ci occorre adesso è evitare pericolose fughe in avanti. Il rischio per i lavoratori e per le fasce fragili dei cittadini (anziani, disabili, con patologie pregresse) è troppo alto e non possiamo permetterci di giocare sulla pelle delle persone.

martedì, 7 aprile 2020, 15:36

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, interviene polemicamente sull'arrivo delle tanto attese mascherine."Finalmente sono arrivate le tante attese mascherine - afferma -, siamo stati l'ultimo comune che distribuisce le mascherine gratis (questo ritardo è derivato dal fatto che le richieste sono arrivate dall'opposizione?).

martedì, 7 aprile 2020, 13:02

"Per fare i test sierologici a tappeto a tutti gli operatori sanitari - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - occorrerà, giocoforza, parecchio tempo e quindi, sinceramente, non capiamo l'avversione da parte della Regione Toscana nei confronti degli istituti privati che, gratuitamente, come nel caso di una...

lunedì, 6 aprile 2020, 20:33

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione di Gabriele Martinelli, cittadino di Lucca: "Leggo che in molte città italiane c'è tanta gente in giro ! 20mila persone denunciare nel fine settimana. E stanno arrivando le feste pasquali.

lunedì, 6 aprile 2020, 18:03

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che da oggi (lunedì 6 aprile 2020) nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” le ambulanze, i mezzi attrezzati e le auto delle associazioni di volontariato che trasportano pazienti o materiale ai padiglioni C e O devono attenersi a nuove disposizioni legate alla separazione...

lunedì, 6 aprile 2020, 16:23

Sta riscuotendo consensi l'iniziativa "Pasqua a casa tua" lanciata dall'amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali. Sono già 27 le attività del territorio, come ristoranti, pasticcerie e aziende agricole, che hanno comunicato che a Pasqua, Pasquetta o a cavallo di questa festività consegneranno...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:42

"Pensiamo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - che ai ricoverati meno gravi, cioè quelli non intubati, affetti dal Coronavirus, attualmente degenti all'ospedale San Luca di Lucca, sarebbe un gesto umanamente apprezzabile poter rendere gratuita la visione dei programmi televisivi." "Far pagare una sorta di tassa...

lunedì, 6 aprile 2020, 15:37

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova condotta alla rete acquedottistica nel comune di Altopascio, giovedì 9 aprile, dalle ore 8.30 alle 12, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica in via della Libertà.

lunedì, 6 aprile 2020, 15:34

E' una polizza per tutti gli iscritti, quella che la Uil scuola ha predisposto per i rischi da coronavirus. "Ci auguriamo - si legge nella nota - che non debba servire a nessuno, tuttavia coloro che hanno contratto il coronavirus e che a causa di ciò hanno subito ricoveri ospedalieri,...