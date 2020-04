Come provare a salvare una persona in arresto cardiaco, via al corso di Fabrizio Bonino

Altre notizie brevi

E’ la Confartigianato Imprese Lucca ad intervenire con una nota stampa: “Nonostante le numerose sollecitazioni fatte ai vari organismi competenti, a cominciare dal Ministero dello Sviluppo Economico, e quello delle Politiche Agricole, Regione ecc. ancora si impedisce ai giardinieri di poter esercitare la loro attività.

Per Lucca e I Suoi Paesi interviene in merito alle attività consentite in questa emergenza dettata dal Coronavirus."Crediamo - esordisce - che le normative che prevedono il distanziamento sociale allo scopo di prevenire l’estendersi dell’epidemia di coronavirus siano ottime ed efficaci, ma crediamo anche che esse non dovrebbero impedire, come...

Il Gonfaloniere Giorgio Serafini interviene a nome della Compagnia Balestrieri Lucca in vista delle prossime feste pasquali.

A partire dal 14 aprile, tornano pienamente operativi 22 Uffici Postali della provincia di Lucca, indicati nell’elenco allegato, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

"Accogliamo con favore la notizia che la Regione Toscana, in una ordinanza, dispone la chiusura delle attività commerciali per Pasqua e Pasquetta. È una scelta saggia e apprezzabile ma dobbiamo chiedere ancora di più. Ci stiamo battendo da tempo per far contingentare le aperture e gli orari dei punti vendita,...

In questi giorni di complicata e prolungata emergenza da Coronavirus (Covid-19), molte piccole aziende si stanno dando da fare per non perdere clientela, incassi e buttare al macero i prodotti della propria vendita e tra queste vorremo citare l’attività del negozio di fiori “Petalia” che in collaborazione con quella florovivaistica...

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, torna a criticare l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Menesini. "Annunci solo annunci - esordisce -. Il capogruppo Angelini del PD dice che la minoranza ha fatto proposte per avere visibilità.

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha appena firmato un'ordinanza che dispone per la domenica di Pasqua e per il lunedì dell'Angelo, la chiusura, su tutto il territorio regionale, di tutti gli esercizi commerciali della piccola media e grande distribuzione, ad eccezione delle rivendite di giornali, delle farmacie e...

I circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell'infanzia di Capannori, Lunata, Carraia e Colognora appartenenti all'istituto comprensivo di Capannori possono continuare a svolgere a distanza l'attività ludico motoria prevista dal progetto 'Il corpo e il movimento' promosso dall'associazione 'Slurp' di cui fanno parte Soroptimist,...

Nonostante il periodo complesso che stiamo vivendo, la cittadinza lucchese dimostra ancora una volta la propria disponibilità e generosità.