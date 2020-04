Primo Maggio ricordando Rocco Alberti

mercoledì, 29 aprile 2020, 21:36

CGIL, CISL, UIL di Lucca unitamente ai pensionati delle tre sigle sindacali, non potendo fare manifestazioni pubbliche come tutti gli anni e in un momento così difficile per il nostro paese, vogliono comunque dare il giusto senso alla giornata del lavoro e dei lavoratori.

Lo faranno esponendo le proprie bandiere al monumento che ricorda Rocco Alberti, operaio edile, morto nel ribaltamento del mezzo sul quale lavorava alla realizzazione della variante di Sesto di Moriano, in una fredda giornata di fine gennaio del 2002. Rocco era un "trasfertista", uno di quei lavoratori che uniscono alla fatica quotidiana, anche il disagio di lunghi periodi di lontananza dalla propria famiglia. Ricordare Rocco serve a ribadire, anche il primo maggio, l'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per questo il lavoro che CGIL, CISL,UIL stanno facendo, anche in questi giorni di coronavirus, per una ripresa delle attività produttive con le necessarie garanzie per la salute e la sicurezza, è prezioso. Un paese civile deve considerare centrale il valore del lavoro e dei lavoratori. Il primo maggio ce lo ricorda ogni anno.