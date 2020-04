Remaschi risponde a Coldiretti Lucca: “Messe in campo tutte le risorse e le misure possibili per far fronte alla crisi”

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

“Comprendo le preoccupazioni sulla situazione del comparto espresse da Coldiretti Lucca , ma le iniziative che vengono richieste alle istituzioni, ed in particolare alla Regione, sono esattamente quelle che stiamo mettendo in atto, utilizzando tutte le risorse regionali già individuate come disponibili e attivando tutte le procedure d’urgenza necessarie a velocizzare l’erogazione dei fondi comunitari alle aziende agricole, siano essi PAC che Piano di sviluppo rurale, e per i quali non solo non esiste alcun pericolo di restituzione a Bruxelles, ma che anzi già oggi sono stati allocati al 98% grazie anche al continuo confronto con le organizzazioni agricole regionali”.

Si apre così la dichiarazione dell’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi che fa seguito alle dichiarazioni dal presidente di Coldiretti Lucca Andrea Elmi.

“Martedì prossimo – annuncia l’assessore – incontreremo nuovamente le associazioni di categoria del mondo agricolo per fare il punto su tutte le azioni messe in piedi sin qui e per concordare i prossimi passi: all’ordine del giorno ci sono gli interventi di aiuto immediati, il sostegno alla liquidità, la sospensione dei pagamenti laddove la Regione abbia competenze specifiche, oltre alle iniziative di sollecito al governo da mettere in campo".

L'assessore ricorda le cose che sono già state fatte, proprio a partire dal Psr. "Abbiamo attivato le misure di sostegno all’agricoltura biologica, approvato le indennità per le aziende agricole in zone montane, chiuso le graduatorie per il bando sulle opere di difesa idrogeologica per le aziende agricole. Ci siamo organizzati con Artea per snellire le pratiche e velocizzare i pagamenti dei fondi del Psr. Abbiamo poi individuato risorse ad hoc per i settori più colpiti, come il floricolo e l’ovicaprino e stiamo lavorando per trovare soluzioni rispetto agli agriturismi ad oggi completamente bloccati nelle loro attività".

La Regione si è inoltre impegnata in una forte azione di sostegno all’acquisto dei prodotti agroalimentari toscani. "In parallelo a tutto questo - prosegue l'assessore - continua poi il lavoro verso la cosiddetta fase 2: ovvero preparasi alla riapertura di tutte le attività. Sempre la prossima settimana avranno luogo i tavoli specifici per ogni settore al fine di arrivare a proposte operative per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.”

“E’ evidente - conclude - che siamo in una situazione straordinaria, completamente inedita: proprio per questo è importante il confronto quotidiano e il lavoro corale. Siamo convinti che proseguendo con un percorso condiviso si possano trovare le strade giuste per fronteggiare questa crisi”.