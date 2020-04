Ricerca e salvataggio di persone disperse, si rafforza l’integrazione tra vigili del fuoco e 118

Altre notizie brevi

mercoledì, 8 aprile 2020, 21:51

Con grande rammarico e dispiacere Confcommercio rende noto che la fiera di Santa Zita, tradizionalissimo evento di inizio primavera molto amato dai lucchesi, quest'anno non si svolgerà per la ben nota emergenza sanitaria nazionale legata all'epidemia del coronavirus.

mercoledì, 8 aprile 2020, 17:51

Ancora donazioni per il comitato della Croce Rossa di Lucca. Grazie al gruppo Brandini, i volontari dell'associazione hanno ora a disposizione due nuove autovetture in comodato d'uso gratuito per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Questa donazione permetterà di implementare le tante richieste di aiuto che provengono dal nostro territorio.

mercoledì, 8 aprile 2020, 16:54

Il direttore dell’ospedale di Lucca Michela Maielli, insieme a tutto il personale sanitario, esprime un sincero ringraziamento al club Rugby Lucca per la donazione in denaro elargita all’ospedale San Luca di Lucca.

mercoledì, 8 aprile 2020, 15:01

La corsa podistica non competitiva ‘Corri con Paolo’, che dal 2011 viene organizzata ogni anno dai Donatori Fratres Montecarlo al fine di raccogliere fondi per l’Agbalt (Associazione genitori bambini affetti da leucemia o tumore) e che era in programma per sabato scorso, è stata annullata come tutte le manifestazioni, a...

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:59

«La Provincia è a fianco delle amministrazioni comunali nel chiedere, con forza, il declassamento della Bretella e il relativo annullamento del pedaggio». A dirlo sono il presidente della Provincia, Luca Menesini e il consigliere provinciale con delega alla pianificazione e al Pums Versilia, Iacopo Menchetti, intervenendo sul dibattito relativo alla Bretella.

mercoledì, 8 aprile 2020, 14:48

A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art.1 comma 5 del DPCM 11/03/2020) e come disposto dalla Regione Toscana con ordinanza n°11 del 13/03/2020, da giovedì 9 Aprile 2020 entreranno in vigore le seguenti modifiche al Programma D’Esercizio.

mercoledì, 8 aprile 2020, 12:15

Sarà interdetta al traffico di tutti i veicoli da domani, giovedì 9 aprile al 29 maggio, la strada provinciale n. 36 'dei Biagioni', nel comune di Altopascio, dall'intersezione con la via comunale dei Ferranti alla rotatoria con via delle Spianate e via Sibolla: dal km 0 al km 0+390.

martedì, 7 aprile 2020, 18:07

"In questi momenti così drammatici l'organizzazione del lavoro rappresenta una delle chiavi per la ripartenza del nostro Paese e proprio in ottica di organizzazione del lavoro e di modernità i Consorzi toscani hanno deciso di percorrere la strada del confronto e della partecipazione sottoscrivendo con le OO.SS.

martedì, 7 aprile 2020, 15:48

"Quello che ci occorre adesso è evitare pericolose fughe in avanti. Il rischio per i lavoratori e per le fasce fragili dei cittadini (anziani, disabili, con patologie pregresse) è troppo alto e non possiamo permetterci di giocare sulla pelle delle persone.

martedì, 7 aprile 2020, 15:36

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, interviene polemicamente sull'arrivo delle tanto attese mascherine."Finalmente sono arrivate le tante attese mascherine - afferma -, siamo stati l'ultimo comune che distribuisce le mascherine gratis (questo ritardo è derivato dal fatto che le richieste sono arrivate dall'opposizione?).