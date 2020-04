Rinnovata fino al 3 maggio, salvo eventuali proroghe, l’ordinanza urgente per zona a traffico limitato aperta e parcheggi gratis

Altre notizie brevi

domenica, 12 aprile 2020, 12:04

Il presidente Francesco Petrini e il consiglio direttivo dell'associazione "Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura", convinti che l'auspicato risveglio culturale della Città vada di pari passo con la sua ripresa socio-economica, comunicano di aver deciso di devolvere la somma di 500 euro al Fondo di mutuo soccorso...

sabato, 11 aprile 2020, 14:57

Il territorio regionale spicca per una certa omogeneità tra le province, con un'unica eccezione: Massa Carrara a quota 41

sabato, 11 aprile 2020, 14:45

Niente sarà più come prima. E possiamo iniziare a confrontarci, per rendere l'esperienza di questo momento una risorsa, per migliorare e migliorarci. Nasce con questo obiettivo l'iniziativa che "Sinistra con" – l'associazione politico culturale che ha sviluppato le liste presenti nei Comuni sia di Lucca che Capannori – propone adesso...

sabato, 11 aprile 2020, 12:48

Il servizio di aiuto psicologico telefonico gratuito, aperto dal Comune di Lucca lo scorso 23 marzo, sarà attivo anche nelle due giornate festive di Pasqua e del lunedì dell’Angelo con orario 9 – 12 e 15 – 18.

sabato, 11 aprile 2020, 12:38

Nuova iniziativa della Fondazione Ragghianti, che, nell’ambito delle manifestazioni di sensibilizzazione #iorestoacasa, mette a disposizione gratuitamente una selezione di estratti delle proprie pubblicazioni recenti, scaricabili dal sito internet www.fondazioneragghianti.it.

venerdì, 10 aprile 2020, 19:28

Il corso BLS-D online inizierà alle ore 10 si sabato 11 aprile e in poco più di 2 ore, sarà spiegato come poter almeno provare a salvare una persona in arresto cardiaco e come soccorrerne una con le vie respiratorie ostruite.Nella chat all'interno del corso, si potranno fare tutte le...

venerdì, 10 aprile 2020, 18:00

E’ la Confartigianato Imprese Lucca ad intervenire con una nota stampa: “Nonostante le numerose sollecitazioni fatte ai vari organismi competenti, a cominciare dal Ministero dello Sviluppo Economico, e quello delle Politiche Agricole, Regione ecc. ancora si impedisce ai giardinieri di poter esercitare la loro attività.

venerdì, 10 aprile 2020, 16:35

Per Lucca e I Suoi Paesi interviene in merito alle attività consentite in questa emergenza dettata dal Coronavirus."Crediamo - esordisce - che le normative che prevedono il distanziamento sociale allo scopo di prevenire l’estendersi dell’epidemia di coronavirus siano ottime ed efficaci, ma crediamo anche che esse non dovrebbero impedire, come...

venerdì, 10 aprile 2020, 16:00

Il Gonfaloniere Giorgio Serafini interviene a nome della Compagnia Balestrieri Lucca in vista delle prossime feste pasquali.

venerdì, 10 aprile 2020, 15:50

A partire dal 14 aprile, tornano pienamente operativi 22 Uffici Postali della provincia di Lucca, indicati nell’elenco allegato, il cui orario di apertura al pubblico è stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.