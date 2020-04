Solidarietà dalla Asl all'infermiera Damiana Barsotti

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 aprile 2020, 17:24

Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre...

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:53

Le mascherine "Toscana 1", quelle a triplo strato in tessuto non tessuto prodotte dalle imprese toscane che hanno raccolto l'invito della Regione, e distribuite in questi giorni nelle farmacie e nei supermercati di tutta la Toscana, sono efficienti e sicure, in grado di bloccare dal 97 al 100% di particelle,...

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:51

La Regione Toscana ha predisposto un video-tutorial per aiutare in modo efficace i datori di lavoro che intendono usufruire della cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti che hanno i requisiti richiesti per accedere a questa forma straordinaria di ammortizzazione sociale.

mercoledì, 22 aprile 2020, 15:23

Una maratona di nove video e documentari sul tema della Memoria che vedono protagonisti gli studenti delle scuole di Capannori. Inoltre un momento musicale che inizierà con l'esecuzione dell'Inno d'Italia. L'amministrazione Menesini celebrerà online, attraverso il proprio canale Youtube https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/ il 25 aprile, 75° anniversario della Liberazione.

mercoledì, 22 aprile 2020, 13:54

Arriva da alcune scuole del territorio lucchese, in collaborazione con la Piana del Cibo, l'iniziativa di gestione partecipata delle politiche del cibo tra i 5 comuni della Piana (Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Villa Basilica), un messaggio per un futuro più sostenibile, grazie al progetto nazionale 'Terra ti voglio bene'.

martedì, 21 aprile 2020, 16:54

Impensabile riaprire il 4 maggio: se non prima, occorre che lunedì 27 le imprese del settore moda di Confindustria Toscana Nord possano essere operative. Lo stesso presidente Conte, nel posticipare la riapertura dal 14 aprile al 4 maggio, aveva dichiarato che sarebbe stato possibile valutare il termine anticipato delle restrizioni.

martedì, 21 aprile 2020, 16:53

Il mercato contadino di Marlia in programma sabato 25 aprile è stato anticipato a venerdì 24 aprile nell'usuale orario dalle 9 alle 13. Lo prevede un'ordinanza sindacale firmata oggi, martedì. La decisione è stata presa per consentire questa settimana l'approvvigionamento ai cittadini dei beni alimentari di filiera corta.

martedì, 21 aprile 2020, 16:31

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento, firmato dall'Associazione Socialismo XXI - Toscana, in occasione della ricorrenza del 25 aprile:"Il 25 aprile è la data che ci ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista, è la data in cui è doveroso rendere omaggio alla resistenza e ai partigiani...

martedì, 21 aprile 2020, 15:46

Sono 32 le attività del territorio come ristoranti, pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, aziende agricole e altre attività commerciali che finora hanno aderito all'iniziativa '25 aprile e 1° maggio a casa tua' varata dall'amministrazione Menesini in collaborazione con le associazioni di categoria e i centri commerciali naturali.

martedì, 21 aprile 2020, 14:48

Il 51% di letti Covid occupati rispetto al totale dei 451 attivati, senza contare i molti altri pronti e quindi attivabili in caso di necessità.