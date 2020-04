Ulteriori miglioramenti alla rete fibra di Porcari

martedì, 21 aprile 2020, 13:51

Anche in questo periodo di emergenza vanno avanti i lavori di ampliamento e perfezionamento della rete Fibra a Porcari. Sono state ampliate le capacità di connessioni alla rete veloce della fibra di alcuni armadi "saturi" del paese, in particolare quelli della zona di via Pollinelle, Via Pineta e tutta la parte della "zona 167".

Queste le parole del Consigliere Comunale Giannini, incaricato per la digitalizzazione: "In seguito a numerose segnalazioni ricevute da cittadini e dietro a nostre sollecitazioni, nei giorni scorsi TIM ha eseguito lavori di ampliamento della capacità ricettiva di connessioni per alcuni armadi telefonici che erano saturi, ovvero che non avevano più possibilità di allacciamento alla fibra. In questo momento di emergenza, molte persone lavorano da casa in smart-working e quindi una buona qualità della connessione diventa fondamentale per poter lavorare bene e senza problemi. Siamo in contatto continuo con i gestori del servizio per cercare di soddisfare le esigenze sia dei privati cittadini che delle numerose piccole-medie aziende presenti nel nostro territorio. La copertura ufficiale della fibra a Porcari, secondo gli ultimi dati ufficiali della Regione è dell'86% della superficie del Comune. C'è da migliorare il restante 14% dove per problemi strutturali della rete, oppure per eccessiva distanza dagli armadi, la connessione veloce non riesce ad arrivare. Anche per questo motivo, specialmente in queste zone, stiamo cercando di sollecitare le attivazioni delle connessioni ultraveloci FTTH, che però richiedono un po' più di tempo perché sono necessari piccoli interventi fisici, scavi e collegamenti. Nei prossimi giorni sono previsti altri interventi dei gestori per migliorare ancora la qualità della rete. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere connessioni veloci in tutte le zone del paese. Lo sforzo di tutti, Amministrazione e Gestori della rete, è volto al raggiungimento di questo obiettivo".

Anche il sindaco Leonardo Fornaciari esprime soddisfazione per il lavoro svolto in queste settimane e per come il settore della digitalizzazione viene seguito dal Consigliere Giannini che ha portato risultati importanti per i cittadini.