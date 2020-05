31 maggio 2020: termine ultimo per invio protocollo di sicurezza anticontagio alla Regione Toscana

Altre notizie brevi

lunedì, 25 maggio 2020, 22:27

Il consigliere di opposizione, che oggi ha partecipato alla deposizione di una corona dietro il coro di San Michele laddove, nel 1905, nacque il calcio a Lucca, ricorda alla Giunta l'impegno preso in aula e chiederà gli atti delle pratiche."Oggi ho partecipato, come rappresentante delle istituzioni e come tifoso -...

domenica, 24 maggio 2020, 20:24

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, annuncia la presentazione di una interrogazione scritta sui buoni spesa Covid-19 del comune di Lucca e sulle modalità di assegnazione:

domenica, 24 maggio 2020, 10:26

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti (Consigliere comunale di Insieme per Altopascio) ribatte alla nota delle sinistre altopascesi.«Ad Altopascio in ‘quattocentena’, come ho scritto ironicamente in risposta al post di un cittadino sui social, ci sono gli Amministratori, non i lavoratori che non hanno mai smesso di operare...

sabato, 23 maggio 2020, 20:24

Il consigliere regionale del Partito democratico e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, ha presentato l’interrogazione, annunciata nei giorni scorsi, sul taglio degli organici nelle scuole della provincia di Lucca.“Il paventato taglio di 43 cattedre nelle scuole di diverso grado del territorio lucchese è una scelta irricevibile per...

sabato, 23 maggio 2020, 16:10

sabato, 23 maggio 2020, 12:52

Quest'anno ricorre il decimo anniversario del femminicidio di Alessandra Biagi, uccisa il 26 maggio 2010 dal suo ex compagno. Lunedì 25 maggio alle ore 11 il Comune di Capannori e la Commissione pari opportunità ricorderanno la ragazza di Verciano, strappata alla vita nel fiore dei suoi anni, con un'iniziativa che...

sabato, 23 maggio 2020, 12:46

Riapre al pubblico la sede della delegazione Cesvot di Lucca. Dopo il periodo di lockdown, che ha costretto il Centro Servizi di Volontariato Toscana ad effettuare in remoto l'assistenza agli Enti del Terzo settore del territorio, da lunedì 25 maggio gli operatori torneranno a poter ricevere presso le proprie sedi...

sabato, 23 maggio 2020, 12:23

Prestito per appuntamento, libri 'in quarantena' dopo la restituzione e garanzia di tutte le norme igieniche per evitare la diffusione del Covid-19. Anche la biblioteca di Porcari, nella sede del centro culturale Cavanis in via Roma, è pronta a riprendere le proprie attività sulla base degli ultimi decreti del presidente...

venerdì, 22 maggio 2020, 18:56

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, Torre in Valfreddana, Via provinciale per Camaiore, in merito alla realizzazione del nuovo ponte sul Serchio."In merito alla realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Serchio a Monte S.Quirico sono rimasto a quanto specificato nella nota sottoriportata dell'Amministrazione Provinviale e relativa alla conferenza...

venerdì, 22 maggio 2020, 18:51

"La Cassa di integrazione non è mai stata pagata, in molti stanno ancora aspettando il bonus da 600 euro, un decreto liquidità che prevede tutto tranne la liquidità: insomma, se già stavamo vivendo uno dei momenti più bui della nostra storia a causa di una pandemia, questo governo lo ha...