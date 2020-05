Agenti di commercio: accordo sull'anticipazione del 30% del Firr

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:37

"Aiutateci ad aiutare": è questo l'appello di CasaPound per la raccolta alimentare in sostegno delle fasce più deboli. Si legge infatti in una nota del movimento: "A causa dell'emergenza da Coronavirus aumentano le famiglie in difficoltà economica e le richieste di assistenza alimentare.

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:50

La presentazione del libro “Più o meno trenta” di Alessia Verdi (Maria Pacini Fazzi Editore) prevista per domani, giovedì 28 maggio, nell’ambito della rassegna “Il territorio racconta” promossa dal Comune di Capannori è stata rinviata a giovedì 4 giugno alle ore 21.

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:15

Reaction. È una collettiva di oltre 20 artisti a raccontare il dopo Covid-19, alla galleria d'arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) da giovedì 28 maggio 2020. Questi sono i giorni in cui l'arte può darci una spinta per trovare un'altra strada, una reazione, e soprattutto per non tornare del...

mercoledì, 27 maggio 2020, 08:54

Questa sera, presso la sede dell'Associazione in via Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI), si terrà il primo corso bls-d dopo il lockdown per l'emergenza virus.Il corso sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara e dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino...

martedì, 26 maggio 2020, 17:35

In questi giorni difficili per tutti, la squadra del Bar Osteria Lo Stellario ha riaperto le porte del locale, ed è subito ripartita con l'iniziativa organizzata tutti i mercoledì con i produttori presenti al mercato Bio di piazza San Francesco.

martedì, 26 maggio 2020, 15:07

Ammontano a 1 milione e 72mila euro le risorse che la Regione Toscana ha attivato per il 2020 con il DOPS, il Documento operativo per la prevenzione del rischio sismico.Come sempre il Documento prevede stanziamenti a favore di interventi per ridurre il rischio sismico da realizzare nel corso dell’anno.

lunedì, 25 maggio 2020, 22:27

Il consigliere di opposizione, che oggi ha partecipato alla deposizione di una corona dietro il coro di San Michele laddove, nel 1905, nacque il calcio a Lucca, ricorda alla Giunta l'impegno preso in aula e chiederà gli atti delle pratiche."Oggi ho partecipato, come rappresentante delle istituzioni e come tifoso -...

lunedì, 25 maggio 2020, 11:22

Tutte le aziende, con o senza dipendenti, ditte individuali con o senza collaboratori, snc, srl, sas ecc., debbono inviare alla Regione Toscana, entro il 31 maggio. il Format del protocollo di sicurezza anticontagio che altro non è che una sintesi di ciò che le aziende hanno messo in atto per...

domenica, 24 maggio 2020, 20:24

Massimiliano Bindocci, consigliere comunale pentastellato, annuncia la presentazione di una interrogazione scritta sui buoni spesa Covid-19 del comune di Lucca e sulle modalità di assegnazione:

domenica, 24 maggio 2020, 10:26

Il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti (Consigliere comunale di Insieme per Altopascio) ribatte alla nota delle sinistre altopascesi.«Ad Altopascio in ‘quattocentena’, come ho scritto ironicamente in risposta al post di un cittadino sui social, ci sono gli Amministratori, non i lavoratori che non hanno mai smesso di operare...