Alessio Lucarotti (Confesercenti): “Con Claudio Guerrieri se ne va un pezzo importante del mondo dell’imprenditoria e della società civile lucchese"

lunedì, 1 giugno 2020, 13:37

“Con Claudio Guerrieri se ne va un pezzo importante del mondo dell’imprenditoria e della società civile lucchese, ma prima di tutto una persona di grande spessore umano e civile.” Così il presidente Confesercenti Toscana Nord Alessio Lucarotti commenta la notizia della scomparsa del Presidente Onorario di Confcommercio Lucca. “Certo la notizia non ci coglie di sorpresa, sapevamo da tempo della battaglia che stava combattendo con la stessa forza e determinazione che ha usato per tutte quelle che ha affrontato nella vita, senza mai perdere, però, quello spirito di leggerezza e gentilezza che lo ha contraddistinto. Lo ricordo - continua Lucarotti - per il suo stile, i suoi modi garbati, l’intelligenza sottile e brillante e da Presidente della Camera di Commercio per gli insegnamenti che ha voluto regalarmi all’inizio del mio percorso di responsabilità cittadina per Confesercenti”. Prosegue il presidente di Confesercenti Toscana Nord: “Claudio era una figura centrale per la nostra città, una persona leale con la quale ho combattuto tante battaglie a favore dell’economia e delle imprese del commercio, dei servizi e del turismo della nostra provincia, una persona intelligente e garbata che è diventata nel tempo un caro amico.”

Il ricordo di Giuliano Cesaretti, Presidente Onorario di Confesercenti Lucca è carico di emozione. “Da nostri rispettivi ruoli di presidenti di associazione di categoria, prima, e durante la lunga collaborazione in Camera di Commercio durante gli anni della sua presidenza abbiamo gettato le basi della trasformazione di Lucca in città turistica, con la nascita dello specifico comparto economico e l’azienda ad esso dedicata. Ma la sua visione era più ampia, e ha saputo cogliere l’evoluzione dei tempi proponendo e sostenendo la nascita dei poli tecnologici lucchesi. Il rammarico e il dolore per la sua perdita sono grandissimi”.

Alla moglie e ai figli, così come a Confcommercio vanno le condoglianze e l’abbraccio di tutta Confesercenti Toscana Nord.