Ascit: dal 15 giugno isole ecologiche di nuovo aperte al pubblico senza appuntamento

venerdì, 29 maggio 2020, 14:02

A partire da domani, sabato 30 maggio, la chiesa e i chiostri del Complesso Conventuale di San Francesco saranno nuovamente aperti al pubblico.

venerdì, 29 maggio 2020, 12:32

Sarà riaperto da oggi, venerdì 29 maggio, il Museo Pucciniano di Celle dei Puccini, nel Comune di Pescaglia, di proprietà dell’associazione Lucchesi nel Mondo.

venerdì, 29 maggio 2020, 11:06

I militanti di Toscana Nazionalista, comunità aderente a La Rete, si ritroveranno di fronte allo stabilimento Kedrion di Gallicano sabato 30 maggio dalle 10.30, per protestare contro il conflitto di interessi sul plasma, dato che la Kedrion Biopharma è della famiglia Marcucci di cui Paolo è il presidente, la sorella...

venerdì, 29 maggio 2020, 11:03

La diretta streaming organizzata dalla Cluster, Ema Vinci Records e Teatro del Giglio, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, continua al ritmo di migliaia di persone che da tutto il mondo si collegano al sito per ogni trasmissione.

venerdì, 29 maggio 2020, 10:58

Penny Market, catena di supermercati discount nata in Germania e leader sul mercato europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, assumerà in Italia 100 nuove figure soprattutto Addetti alla Vendita, i quali dovranno garantire un ottimo livello di servizio ai clienti e svolgere tutte le attività quotidiane, supportare la clientela,...

giovedì, 28 maggio 2020, 15:32

Stamattina a partire dalle 11,15 si è tenuto un incontro in streaming tra il Ministro dell'ambiente Costa e il presidente di Zero Waste Europe (e di Zero Waste Italy) Rossano Ercolini (moderato da Franco Matrone, referente per Zero waste italy per la Campania).

giovedì, 28 maggio 2020, 14:48

Sabato 30 maggio alle ore 15:00 l’attore toscano Maurizio Lombardi incontrerà gli studenti del Laboratorio Cinema. L’incontro si terrà sulla stessa piattaforma utilizzata dall’istituto Fermi per la DAD, ma la regista Cristina PuccineIli riuscirà sicuramente a ridurre la distanza, accompagnando i ragazzi in un dialogo serrato con l’attore.

giovedì, 28 maggio 2020, 14:41

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Gabriele Martinelli, cittadino socialista di Lucca, di solidarietà all'assessore Celestino Marchini."Esprimo la mia solidarietà all'assessore del comune di Lucca Celestino Marchini e lo ringrazio pubblicamente per aver risposto no alle spropositate richieste di Confcommercio riguardanti la promiscuità per l'utilizzo degli stalli gialli nel centro storico.

giovedì, 28 maggio 2020, 14:30

"Comprendiamo pienamente - affermano Elisa Montemagni, Salvadore Bartolomei e Giovanni Minniti, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale, capogruppo a Capannori e capogruppo a Lucca, tutti esponenti della Lega - le naturali preoccupazioni di quel gruppo di genitori lucchesi e capannoresi che hanno preso carta e penna per scrivere al Ministero dell'Istruzione,...

giovedì, 28 maggio 2020, 13:32

Anche i genitori dicono "no" agli esami per la patente di guida nella sede della Motorizzazione civile. A farsi promotore dell'indignazione delle mamme e dei papà, contrari alle sedute negli uffici ministeriali in questa delicata fase 2 dell'emergenza Covid-19, è il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), la community che conta oltre...