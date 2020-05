Benedusi (FdI): "Appello ai comuni della provincia di Lucca per la distribuzione gratuita di mascherine trasparenti per i non udenti"

sabato, 30 maggio 2020, 16:23

Ad intervenire è Chiara Benedusi, responsabile Dipartimento Equità Sociale e Disabilità FDI Provincia di Lucca: "Per i non udenti la lettura delle labbra è spesso fondamentale per poter comunicare. Penso che i Comuni della provincia di Lucca debbano prendere esempio da quello di Pietrasanta, che insieme alle associazioni che si occupano di Disabilità, ha distribuito gratuitamente le mascherine trasparenti ai non udenti. Condivido pienamente l'appello dell'Ente Nazionale Sordi che chiede la fornitura gratuita e la distribuzione delle speciali mascherine trasparenti. Sono indispensabili per garantire alle persone sorde di comprendere, leggendo sulle labbra dell'interlocutore, ciò che viene loro detto, ma anche per farsi capire da familiari e amici con lo stesso deficit. È necessario un intervento urgente, tanto più che le misure di contenimento potrebbero durare ancora per mesi. Aiutare chi ha delle disabilità è un dovere delle Amministrazioni Comunali, prima che un atto d'amore".