Capannori, Fratelli d’Italia: “Nel 2020 la manutenzione del verde nei cimiteri non era stata assegnata”

Altre notizie brevi

venerdì, 8 maggio 2020, 21:10

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali).

venerdì, 8 maggio 2020, 18:33

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale a Capannori: Non fraintendeteci, chiudere le isole ecologiche nella prima fase è stata scelta giusta. Vuoi per il fatto di esser liberi ed a casa, vuoi come scusa per uscire, i cittadini si recavano alle isole con esigue quantità di rifiuti e...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:32

L’amministrazione comunale - in vista del primo week-end dall’inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 - si appella alla responsabilità di tutti i cittadini e chiede il massimo impegno nel mettere in pratica tutte le misure di sicurezza volte a evitare un ulteriore diffondersi del contagio.

venerdì, 8 maggio 2020, 18:21

"La febbre del sabato sera" secondo la Cecchini Cuore. Continua la serie di corsi blsd on line totalmente gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare, se usate un pc o un mac, basta cliccare sul link sotto riportatomeet.google.com/yty-nkcj-kqa e avrete l'accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome).Potrete interagire...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:19

I gruppi consiliari di opposizione: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: Laddove l'amministrazione non arriva, o per meglio dire non vuole arrivare, ci pensa l'opposizione. In data odierna, infatti, abbiamo protocollato una richiesta di consiglio straordinario e urgente affinchè il sindaco riferisca in ordine ai provvedimenti adottati...

venerdì, 8 maggio 2020, 14:19

Si ricorda che, a causa dell'eccezionalità della situazione sanitaria mondiale, nel mese di maggio non si potrà svolgere la quinta edizione di Lucca Art Fair. Per questo motivo, già dallo scorso marzo, la direzione di Lucca Art Fair ha deciso di posticipare le date della fiera di arte moderna e...

venerdì, 8 maggio 2020, 12:53

Gli iscritti ai corsi sportivi comunali, interrotti a marzo a causa dell'emergenza sanitaria, potranno recuperare il prossimo anno i due mesi e mezzo di lezioni di cui non hanno potuto usufruire, ad eccezione dei corsi per discipline che hanno l'anno sportivo non coincidente con l'anno scolastico e di altre soluzioni...

venerdì, 8 maggio 2020, 11:24

C'è tempo fino al prossimo 19 Giugno per chiedere i contributi, messi a disposizione dalla Provincia grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, destinati alle famiglie con reddito Isee compreso tra 15.748,79 e 25.000 euro, per sostenere le spese di acquisto di materiale scolastico (libri e materiale didattico vario)...

venerdì, 8 maggio 2020, 10:49

Continuano le celebrazioni eucaristiche presiedute da mons. Paolo Giulietti trasmesse in diretta su NoiTv (canale 10 digitale terrestre) e in streaming anche sulla pagina Fb della Diocesi. Questo il programma delle prossime celebrazioni domenicali: sabato 9 maggio ore 17.00 dalla Cappella dell’Istituto De Sortis (Viareggio) con le Suore di Santa...

venerdì, 8 maggio 2020, 10:31

C'è la storia degli abitanti dell'astuccio, inventata e raccontata da Simone ma anche illustrata "in diretta" da Luca. Michele nella sezione dedicata alla natura spiega in un docufilm ai bambini cosa sono tardigradi. C'è poi l'angolo del libro dove Patricia consiglia la lettura di "Un'idea" di Hervé Tullet.