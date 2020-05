Capannori, il comune invita pubblici esercizi e negozi intenzionati ad usufruire di suolo pubblico in vista della riapertura ad inoltrare la richiesta

venerdì, 15 maggio 2020, 14:29

L'amministrazione comunale invita i pubblici esercizi e i negozi che intendono richiedere l'utilizzo di suolo pubblico in vista della riapertura delle attività, per poter mettere in atto le misure di sicurezza, e, in particolare, il rispetto del distanziamento sociale, a darne comunicazione al Comune quanto prima. L'obiettivo è che al momento della ripresa delle attività gli spazi esterni possano già essere utilizzabili.



Gli esercenti per avere informazioni possono rivolgersi allo 'Sportello Comune Amico' che darà loro tutto il supporto necessario per la presentazione della domanda che dovrà comunque essere corredata dai dati dell'azienda e da un disegno dell'area esterna che sarà occupata. E' possibile rivolgersi allo 'Sportello Comune Amico', sia telefonicamente chiamando il numero 0583 428370, sia per email scrivendo all'indirizzo comuneamico@comune.capannori.lu.it. tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 13.00.



Per l'occupazione di suolo privato, ovvero per l'ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita in aree esterne che sono nella disponibilità dell'esercente, grazie ai provvedimenti di semplificazione adottati, non è necessario inoltrare richieste al Comune.



Grazie ad un'apposita misura varata dall'amministrazione Menesini il suolo pubblico sarà gratuito per il commercio in sede fissa, bar, ristoranti e pizzerie, e per i banchi del mercato dei settori merceologici chiusi per decreto del Governo, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020. Per quanto riguarda i banchi del mercato del settore alimentare, invece, sempre nello stesso periodo, ci sarà una riduzione del 50% del canone. Chi ha già provveduto a pagare manterrà il credito per il 2021.