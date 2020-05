Capannori, iniziati i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale sulla viabilità comunale

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:27

Hanno preso il via nei giorni scorsi dalla zona centrale del territorio i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi, per un investimento complessivo di 40 mila euro, interesseranno la viabilità della zone centro, nord e sud e prevedono la 'ripresa' di attraversamenti pedonali, della segnaletica di margine e degli 'Stop', laddove risultano usurati e quindi non adeguatamente visibili e il ripristino 'ex novo' di questo tipo di segnaletica sulle strade dove sono state realizzate nuove asfaltature.



“La segnaletica stradale è un elemento molto importante per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti e per questo motivo è necessario che sia oggetto di adeguata manutenzione – spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo-. Dopo un'attenta ricognizione sul territorio abbiamo stilato un programma di priorità in modo da riverniciare le segnaletiche più sbiadite e quindi meno visibili. Allo stesso tempo realizzeremo ex novo la segnaletica orizzontale sulle strade che recentemente sono state interessate da lavori di asfaltatura. I lavori hanno preso il via dalla zona centrale del territorio e proseguiranno nelle zone nord e sud. Queste opere testimoniano la nostra concreta attenzione ad una buona manutenzione e all'efficienza della nostra rete stradale”.



Di seguito i lavori per la segnaletica stradale, già iniziati, in programma nella zona Centro: parcheggio in via Pesciatina a Lunata, parcheggio in via Lombarda a Lammari, via del Chiassetto e via dei Malfatti a Pieve San Paolo, via dei Baccioni a Tassignano, rotatoria 'Ceccarelli' a Marlia, via dell'Arpino al sottopasso ferroviario a Paganico, via Carlo Piaggia Capannori, Piazza Invalidi del Lavoro intersezione con via per corte Bertolucci a Capannori.