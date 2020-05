Centro Missionario Diocesano: terzo appuntamento con “Zoom sul mondo”

Altre notizie brevi

"Era purtroppo facilmente intuibile - affermano Elisa Montemagni ed Elena Vizzotto, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e responsabile per la Toscana delle politiche femminili della Lega - che il dover vivere per mesi a stretto contatto col partner, causa l'emergenza determinata dal Coronavirus, potesse creare ulteriori e gravi problemi alle...

"La solidarietà Europea è troppo limitata e se non verranno cambiate le regole ed i poteri delle Istituzioni europee andremo incontro ad una transizione dagli esiti incerti. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca non impatta solo sulle operazioni degli acquisti di titoli (Quantitative Easing) da parte della Banca Centrale Europea,...

Ultimi giorni per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020/21. Il termine per presentare la domanda è il 31 maggio. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o...

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, venerdì 15 maggio alle ore 21 è in programma la presentazione del libro "Mille sogni, mille tramonti" di Giulia Giovacchini. Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube del Comune https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/.

Metro srl ricorda che coloro che sono in possesso di permesso Ztl annuale 2019 hanno la validità prorogata fino al 31 agosto e possono procedere con il rinnovo negli uffici di Metro a partire dal 1° luglio 2020.

Le Rinascenze – arte in Villa 2020 si proroga definitivamente al 26 e 27 settembre 2020. Ad allietare l’estate sarà invece un evento già programmato; ovvero Le Rinascenze by night – Arte sotto le stelle previsto per la notte di San Lorenzo il 10 agosto dalle 18:00 alle 23:30.

Matteo Petrini capogruppo Fdi e Matteo Scannerini capogruppo FI a Capannori hanno presentato una interrogazione su Ascit: L'emergenza covid-19 ha comportato la chiusura delle isole ecologiche, che sono tornate accessibili dal 7 maggio, su appuntamento. Tale situazione ha comportato un accumulo dei rifiuti, dagli sfalci e potature, fino agli ingombranti...

"La carenza di reagenti chimici - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - è una problematica a livello nazionale e purtroppo anche l'Asl lucchese non è immune da questa inaccettabile mancanza che sta creando forti ritardi nel definire l'esito dei tamponi."

Partiranno domattina i lavori di rimozione di una delle ceppe dei due platani abbattuti lo scorso anno in piazza Napoleone. In particolare sarà definitivamente asportata la ceppa devitalizzata dell’esemplare colpito dal cancro colorato (quello più a sud).

Oltre 70 rappresentanti di altrettante strutture socio sanitarie (RSA) del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato oggi (12 maggio) al primo Webinar (seminario a distanza sul web), della durata di 3 ore, in cui è stato fatto il punto sulla gestione dell'emergenza Covid e post-Covid nell'ambito residenziale.Il Webinar,...