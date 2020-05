Colucci: "Il presidente Enrico Rossi si dimetta"

Altre notizie brevi

venerdì, 15 maggio 2020, 14:29

L'amministrazione comunale invita i pubblici esercizi e i negozi che intendono richiedere l'utilizzo di suolo pubblico in vista della riapertura delle attività, per poter mettere in atto le misure di sicurezza, e, in particolare, il rispetto del distanziamento sociale, a darne comunicazione al Comune quanto prima.

venerdì, 15 maggio 2020, 11:57

Conferenza telematica sul tema "Coronavirus: epidemiologia e clinica" sabato 16 maggio dalle ore 9,30 alle ore 13,00 a cura dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Lucca.

giovedì, 14 maggio 2020, 16:23

Il prossimo fine settimana riprendono gli interventi per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

giovedì, 14 maggio 2020, 16:17

I lavoratori della multinazionale del packaging a base carta si sono mobilitati per supportare enti e organizzazioni delle varie regioni dove hanno sede gli stabilimenti. Le cifre raccolte sono state raddoppiate dall’azienda che già nelle scorse settimane aveva donato 100mila euro alla Protezione Civile e aveva stipulato una polizza specifica...

giovedì, 14 maggio 2020, 15:15

Un milione di euro alle Province e alla Città metroplitana di Firenze per la gestione delle funzioni di trasporto pubblico locale relative al 2020. E' quanto ha stanziato, su proposta dell'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, la giunta regionale della Toscana.

giovedì, 14 maggio 2020, 12:31

In considerazione delle crescenti ed elevate richieste di conferimento di materiale da parte dei cittadini, Ascit ha deciso di incrementare le date per il ritiro a domicilio di materiale ingombrate in tutto il territorio dei Comuni serviti. Il numero verde 800146219 è attivo tutti i giorni in orario 8-14.

giovedì, 14 maggio 2020, 12:29

La Lucchese 1905 piange la scomparsa dello storico tifoso Giancarlo Parducci all'età di 85 anni. "Era un grande appassionato dei colori rossoneri - dice il presidente Bruno Russo - e finché la salute glielo ha permesso ha continuato a venire al Porta Elisa".

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:36

"Era purtroppo facilmente intuibile - affermano Elisa Montemagni ed Elena Vizzotto, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e responsabile per la Toscana delle politiche femminili della Lega - che il dover vivere per mesi a stretto contatto col partner, causa l'emergenza determinata dal Coronavirus, potesse creare ulteriori e gravi problemi alle...

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:24

"La solidarietà Europea è troppo limitata e se non verranno cambiate le regole ed i poteri delle Istituzioni europee andremo incontro ad una transizione dagli esiti incerti. La sentenza della Corte Costituzionale tedesca non impatta solo sulle operazioni degli acquisti di titoli (Quantitative Easing) da parte della Banca Centrale Europea,...

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:09

Ultimi giorni per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020/21. Il termine per presentare la domanda è il 31 maggio. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o...