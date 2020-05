Conferenza del professor Alessandro Volpi

Altre notizie brevi

martedì, 5 maggio 2020, 18:22

Lucca Biennale ha deciso di posticipare la sua decima edizione al 2021. La Biennale si svolgerà dal 1 agosto al 27 settembre 2021, tutti i dettagli qui.

martedì, 5 maggio 2020, 18:08

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 5 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

martedì, 5 maggio 2020, 17:40

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti: «Su uno dei principali complessi urbani se il Pd fa da sé rischia di fare per tre. Tre soli, però»«Sulla Manifattura Tabacchi di Lucca se il Pd fa da sé rischia di fare per tre; tre soli, però.

martedì, 5 maggio 2020, 15:52

In occasione della Festa dell'Europa e del 70esimo anniversario della Dichiarazione Schuman, la Gioventù Federalista Europea di Lucca ha deciso di organizzare un evento aperto a giovani militanti di alcuni partiti sul territorio.

martedì, 5 maggio 2020, 15:02

Sono oltre 80 i computer e i tablet consegnati agli alunni delle scuole capannoresi grazie all'iniziativa 'Dona un computer agli studenti' promossa dall'amministrazione Menesini per dare a tutti coloro che studiano la possibilità di accedere alla didattica a distanza in questo periodo di emergenza nazionale legato al Coronavirus.

martedì, 5 maggio 2020, 14:16

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, sposa le richieste dei cacciatori e si rivolge con un documento alla giunta regionale."La pandemia - afferma - sta creando grossi problemi pure a chi pratica la caccia e quindi non possiamo che condividere il pressante appello di chi si dedica all'attività...

martedì, 5 maggio 2020, 13:57

Oltre 27 mila persone hanno viaggiato ieri, lunedì 4 maggio, sui treni regionali della Toscana. Circa 360 i treni regionali di Trenitalia in servizio da ieri in Toscana, per l'inizio della Fase 2 dell'emergenza sanitaria COVID-19.

lunedì, 4 maggio 2020, 22:33

L'Associazione parco di S. Anna ONLUS ringrazia i propri soci per la solidarietà dimostrata verso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Luca di Lucca:"Carissimo/a Socio/adesideriamo ringraziarti di cuore per la solidarietà che hai dimostrato verso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Luca.

lunedì, 4 maggio 2020, 21:18

Il consigliere comunale Fabio Barsanti propone un allargamento temporaneo del suolo pubblico per il rilancio delle attività nel rispetto delle misure di distanziamento. "Questa proposta - dice Barsanti - si unisce alla mia solidarietà nei confronti dei commercianti che stanno lottando per salvare attività e posti di lavoro.

lunedì, 4 maggio 2020, 19:52

Il presidente provinciale di Forza Italia giovani, Giovanni Ricci, interviene in merito alla questione dei parcheggi tornati gratuiti in città da ordinanza comunale."Ho appreso in questi giorni dai giornali - commenta -, che l’amministrazione comunale ha varato in uno dei provvedimenti per la riapertura, un ritorno dal 5 di maggio...