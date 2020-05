Coronavirus, continua a crescere il numero dei guariti

Altre notizie brevi

domenica, 10 maggio 2020, 14:20

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, esprime i sui dubbi circa la selezione per l'assunzione pubblica a tempo indeterminato di un direttore generale."È sicuramente apprezzabile e meritevole - afferma - che l'azienda Ascit bandisca concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in particolare in questo momento...

sabato, 9 maggio 2020, 16:29

"Giustizia è fatta per i braccianti agricoli che erano stati inizialmente iniquamente esclusi dal bonus previsto per alcune categorie di lavoratori nel decreto maggio di prossima approvazione. Avranno 500 euro e la Uila ha lottato a tutti i livelli per ottenere questo risultato, che è prima di tutto una questione...

sabato, 9 maggio 2020, 13:54

Un corso on line per diventare DJ: eccolo alla Jam Academy di Lucca. Sono aperte le iscrizioni al corso per imparare a scretchare i dischi con Francesco Follati Dj e Producer. Sono solo 20 i posti disponibili per aspiranti Dj e coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica di base.

venerdì, 8 maggio 2020, 21:10

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali).

venerdì, 8 maggio 2020, 18:33

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri: Ho letto con grande soddisfazione la lettera inviata dal Sindaco Tambellini e dall'Assessore Ragghianti ai Presidenti delle due fondazionui bancarie cittadine per "chiedere l'inizio di una discussione su una serie di nuove strategie condivise per il futuro dell'offerta culturale e...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:33

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale a Capannori: Non fraintendeteci, chiudere le isole ecologiche nella prima fase è stata scelta giusta. Vuoi per il fatto di esser liberi ed a casa, vuoi come scusa per uscire, i cittadini si recavano alle isole con esigue quantità di rifiuti e...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:32

L’amministrazione comunale - in vista del primo week-end dall’inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 - si appella alla responsabilità di tutti i cittadini e chiede il massimo impegno nel mettere in pratica tutte le misure di sicurezza volte a evitare un ulteriore diffondersi del contagio.

venerdì, 8 maggio 2020, 18:21

"La febbre del sabato sera" secondo la Cecchini Cuore. Continua la serie di corsi blsd on line totalmente gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare, se usate un pc o un mac, basta cliccare sul link sotto riportatomeet.google.com/yty-nkcj-kqa e avrete l'accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome).Potrete interagire...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:19

I gruppi consiliari di opposizione: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: Laddove l'amministrazione non arriva, o per meglio dire non vuole arrivare, ci pensa l'opposizione. In data odierna, infatti, abbiamo protocollato una richiesta di consiglio straordinario e urgente affinchè il sindaco riferisca in ordine ai provvedimenti adottati...

venerdì, 8 maggio 2020, 14:19

Si ricorda che, a causa dell'eccezionalità della situazione sanitaria mondiale, nel mese di maggio non si potrà svolgere la quinta edizione di Lucca Art Fair. Per questo motivo, già dallo scorso marzo, la direzione di Lucca Art Fair ha deciso di posticipare le date della fiera di arte moderna e...