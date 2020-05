Coronavirus ed equilibri internazionali nell'incontro con Limes

lunedì, 18 maggio 2020, 14:38

Il vincolo interno. Mercoledì 20 maggio alle 21, appuntamento sulla pagina Facebook del Limes Club – Pisa (www.facebook.com/limesclubpisa) per la presentazione del numero 4/2020 di Limes – Rivista italiana di geopolitica. In questo periodo così critico per il nostro Paese, anche gli incontri del Limes Club Pisa, organizzati in collaborazione con le Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo, il Palazzo delle Esposizioni e il Comune di Lucca, si sono dovuti reinventare, nella speranza di poterci rivedere al più presto.

Il numero presentato è dedicato all'impatto del Coronavirus sugli equilibri interni e sulla posizione internazionale dell'Italia. Più che una rivoluzione, emerge nel caso del nostro Paese - come del resto a livello mondiale - l'accelerazione di processi di più o meno lungo periodo in corso da anni. "Emerge in particolare la nostra assenza – scrivono gli organizzatori -, o la presenza puramente cosmetica e priva di agenda, in teatri a noi prossimi e decisivi quali l'Europa e il Mediterraneo; emergono le faglie interne, ancor più marcate nella gestione dell'emergenza da Covid-19 (gli scontri Nord-Sud e Regioni-governo centrale). Tutto questo in una fase storica in cui l'Italia, anche in virtù della sua collocazione geografica, è contesa tra le grandi potenze: Stati Uniti, Cina e Russia".

Parlerà di queste tematiche il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, e Dario Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore America di Limes.