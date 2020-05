Costanza Savini e Giovanni Discolo presentano in diretta streaming “Ismail e il grande coccodrillo del mare"

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:17

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, domani, giovedì 21 maggio, alle ore 17 è in programma la presentazione del libro "Ismail e il grande coccodrillo del mare" di Costanza Savini (Euno Edizioni) con prefazione di Giovanni Discolo. L'evento si svolge in diretta con modalità a distanza ed è possibile seguirlo sul canale Youtube del Comune https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/. Savini e Discolo risponderanno alle domande che il pubblico porrà loro attraverso la chat sul canale.



Ismail e il grande coccodrillo del mare

“Ismail e il grande coccodrillo del mare” è la storia di un profugo senza nazionalità, forse un clandestino per ragioni politiche, civili o ideologiche, poco importa. Un ragazzo qualunque che parte dalla propria terra, in Africa, per raggiungere l’Italia e avere un futuro. Una storia umana come tante che oggi accadono ogni giorno intorno a noi. Ismail, che fugge dalla guerra, dalla fame… è la raffigurazione di un mondo che rifiuta e che calpesta il diverso; egli rappresenta il viaggio, anzi è egli stesso il viaggio verso una meta che sa di “normalità”. Durante il suo lungo e difficile itinerario, come un novello Dante che attraversa l’Inferno per raggiungere il suo Paradiso, incontrerà gente di ogni razza, personaggi misteriosi, quasi fantastici, strane situazioni, incredibili rivelazioni, che lo porteranno a toccare con mano la bontà e la malvagità del mondo. La sua Beatrice, una donna misteriosa che come lui ha “il potere” della mano che “vede”, lo aiuta a non perdere la via, a guardarsi dai “tagliatori di mano” fino a guardare al suo passato e a ricercare la sua Patria, “là dove è il suo bene”. Un racconto destinato a lettori di ogni età, in cui ogni frase travalica la pagina su cui è scritta per stamparsi indelebilmente nella coscienza di chi legge.