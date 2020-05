CRAI: "Con la spesa online consegna gratis per tutti i lucchesi fino a fine maggio"

Altre notizie brevi

giovedì, 7 maggio 2020, 18:16

Questo pomeriggio è stata firmata un’ordinanza di abbattimento per cinque alberi malati dalle mura in particolare un ippocastano posto lungo la salita Caffè delle Mura, due tigli posti nella cortina San Donato, un ligustro posto nel baluardo San Pietro e un olmo posto nel baluardo San Salvatore.

giovedì, 7 maggio 2020, 17:41

Test sierologico anche al persona educativo, scolastico e dell’attività estive: è quanto avevano chiesto, con una lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina. È quanto, oggi, è stato deciso proprio dal presidente Rossi, con l’ordinanza 54 del 2020.

giovedì, 7 maggio 2020, 16:27

Torna l’appuntamento con “Zoom sul mondo” ciclo di incontri per conoscere le realtà dove operano i missionari lucchesi. Venerdì 8 maggio alle ore 18 chiunque può partecipare, grazie alla piattaforma Zoom, all’incontro con Suor Sandra Fulceri, missionaria comboniana originaria di Capannori.

giovedì, 7 maggio 2020, 15:04

È stato aggiornato l’elenco delle attività la cui riapertura è consentita. “Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – comunica la Cna di Lucca - integra gli allegati all’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio, aggiungendo, per ciò che riguarda gli esercizi commerciali e il settore dei servizi, queste voci: commercio...

giovedì, 7 maggio 2020, 14:53

«Riecco Pontiful, la telenovela dello stento che vede protagonista il nuovo ponte sul fiume Serchio con cui dal 2013 il Pd tenta di imbambolare i lucchesi e che ora annuncia nuove puntate. A quest’ora se n’erano costruiti due, di ponti, a furia di slittamenti.

giovedì, 7 maggio 2020, 14:44

"Da tempo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - le farmacie sono in prima linea per dare un concreto supporto ai cittadini visto che, usciti di scena i supermercati, rimangono le uniche strutture sul territorio dove le persone dovrebbero poter reperire le fondamentali e preziose mascherine."

giovedì, 7 maggio 2020, 14:38

Circa 7.500 test sierologici verranno effettuati entro breve sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest agli assistenti di persone anziane e fragili.

giovedì, 7 maggio 2020, 11:42

"Il Governo non riesce a far riaprire le aziende, parrucchieri ed estetiste sono disperate ma la priorità dell'agenda politica è regolarizzare gli immigrati. Una idea sconsiderata, per un numero di motivi infiniti! Il principio secondo il quale si debbano favorire i lavoratori stranieri in luogo dei nostri disoccupati, può essere...

mercoledì, 6 maggio 2020, 18:34

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 6 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

mercoledì, 6 maggio 2020, 17:03

Cresce l'interesse internazionale per Lucca Comics & Games dopo l'ultima edizione che ha registrato un sensibile aumento di interesse da parte dei media internazionali, con oltre 20 giornalisti arrivati da tutto il mondo.