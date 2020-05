Due imperdibili eventi nostrani ci aspettano a Villa Reale

Le Rinascenze – arte in Villa 2020 si proroga definitivamente al 26 e 27 settembre 2020. Ad allietare l’estate sarà invece un evento già programmato; ovvero Le Rinascenze by night – Arte sotto le stelle previsto per la notte di San Lorenzo il 10 agosto dalle 18:00 alle 23:30. Visto l’andamento dell’emergenza sanitaria gli operatori di Kreativa congiuntamente al proprietario e ai gestori della Villa Reale d Marlia hanno optato per questo binomio all’insegna dell’arte, della cultura e del divertimento; necessità che oggi più che mai affermano la loro urgenza. Entrambe le manifestazioni legate imprescindibilmente da un fil rouge che connette le molteplici declinazioni dell’arte si svolgeranno con tutte le accortezze del caso, eventualmente emesse dal ministero. Le esposizioni e gli spettacoli che avrebbero scandito il fine settimana di maggio sono semplicemente rinviati, quindi accolti nell’edizione di settembre che ritma la sua durata conformemente all’edizione originaria entro un fine settimana. Le Rinascenze by night invece sarà una manifestazione concentrata in un solo giorno, dal mattino fino a tarda serata (10:00 – 23:30 circa) e prevede una serie di esibizioni, spettacoli di luce e di fuoco e performance perfettamente confacenti a questo mese, emblema dell’estate. Gli artisti quali pittori, scultori, fotografi, teatranti e performer potranno aderire ad ambedue gli eventi, partecipando e abbinando il proprio estro ad una sorta di manifestazioni congiunte che non smentiranno sotto nessun aspetto l’identità de Le Rinascenze, fortunato format che ha saputo finora connettere sapientemente idee e creatività in un’atmosfera di divertimento e partecipazione.

Tutti gli artisti e i creativi che hanno confermato la loro presenza o coloro che desiderano far parte di questo scenario artistico, hanno la sicurezza di ricevere la stessa cura, attenzione e visibilità che gli era destinata nel consueto appuntamento di maggio. A mutare è unicamente la collocazione temporale e la scissione di una programmazione similare in due manifestazioni che avranno in aggiunta il potere rigenerante dell’estate.

Ricordiamo che le candidature sono ancora aperte e i moduli d’iscrizione reperibili su www.lerinascenze.itsito ufficiale dell’evento che riporta ogni info e dettaglio della manifestazione sebbene rinviata . L’opportunità di accreditarsi per poter partecipare sia alla giornata di agosto che a quelle di settembre è ovviamente prolungata cosicché tutti gli interessati possano comprendere che questa nuova formulazione, altro non è che un valore aggiunto a quelli che saranno due eventi imperdibili e necessari per ritrovare il sorriso.

Con Le Rinascenze e Le Rinascenze by night si conferma la capacità e la voglia di affermare dei progetti artistico – culturali innovativi; stavolta con la sperimentazione di due giornate decisamente singolari, sempre in una location esclusiva, e con una lista di desideri alla mano.