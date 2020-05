Interruzione idrica programmata nel comune di Capannori

Altre notizie brevi

venerdì, 22 maggio 2020, 12:11

Piena Fase 2 anche al Centro*Lucca, dove dal 18 maggio la quasi totalità degli esercizi commerciali ha ripreso l'attività.

venerdì, 22 maggio 2020, 12:10

Scuola, la segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL, FP Cgil, FP Cisl, Uil FPL, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola RUA hanno scritto una lettera aperta all'assessore regionale Cristina Grieco.

giovedì, 21 maggio 2020, 17:06

Aperti gli uffici di Sistema Ambiente di Borgo Giannotti e di Borgo a Mozzano. Da ieri, mercoledì 20 maggio, infatti, è possibile accedere alla struttura ma solo su l'appuntamento (per prenotare: 0583.33211 e 800.275445).

giovedì, 21 maggio 2020, 16:34

Sono 10.000 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 18 in più rispetto a ieri. 3 di questi nuovi casi provengono dalla campagna di test sierologici avviata da Regione Toscana alla fine di aprile. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

giovedì, 21 maggio 2020, 15:54

Il consigliere del Partito democratico e presidente della Commissione Territorio e ambiente, Stefano Baccelli, ha presentato una mozione per chiedere alla Giunta di anticipare all’8 giugno la riapertura dei centri estivi e di avviare già in estate una sperimentazione per far ripartire i nidi.“La Regione Toscana prenda in considerazione la...

giovedì, 21 maggio 2020, 15:20

"Più di un articolo della Costituzione è dedicato ai diritti inviolabili dell'uomo, benefici essenziali che riguardano la persona in quanto tale. Un valore naturale che va oltre il pensiero politico e pone l'attenzione sulla sacralità della vita".

giovedì, 21 maggio 2020, 14:30

Il coordinamento Socialismo XXI° della Toscana, in previsione delle prossime elezioni regionali e comunali in Toscana, invita tutte le compagne e compagni socialisti "a compiere una scelta di grande coraggio e con il cuore socialista, promuovendo e aderendo ad una iniziativa politica unitaria in Toscana, finalizzata alla presentazione di liste...

giovedì, 21 maggio 2020, 11:45

So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia Province di Lucca e Massa Carrara, informa che nel mese di giugno partiranno corsi legati al settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si svolgeranno in modalità di didattica a distanza ovvero sia in versione on line.

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:02

Tra i settori maggiormente colpiti dagli effetti economici della pandemia Covid-19 spicca il comparto florovivaistico italiano che sta vivendo una situazione di estrema difficoltà. Il periodo primaverile, infatti, è quello in cui si realizzano i maggiori introiti e se la filiera del vivaismo orticolo ha proseguito il lavoro a sostegno...

mercoledì, 20 maggio 2020, 15:18

Nella giornata di ieri Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil Toscana hanno incontrato in videconferenza la Regione Toscana, l'Ufficio scolastico regionale e la Dussmann service (capofila dell'appalto regionale pulizie e sorveglianza nelle scuole).L'incontro era stato sollecitato dai sindacati per denunciare ancora una volta l'epopea che stanno attraversando le 264...