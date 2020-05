Isole ecologiche a Capannori, interrogazione di Angelini (PD) sulla riapertura

Altre notizie brevi

venerdì, 22 maggio 2020, 18:56

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Giuseppe Nardi, Torre in Valfreddana, Via provinciale per Camaiore, in merito alla realizzazione del nuovo ponte sul Serchio."In merito alla realizzazione del nuovo ponte sul Fiume Serchio a Monte S.Quirico sono rimasto a quanto specificato nella nota sottoriportata dell'Amministrazione Provinviale e relativa alla conferenza...

venerdì, 22 maggio 2020, 18:51

"La Cassa di integrazione non è mai stata pagata, in molti stanno ancora aspettando il bonus da 600 euro, un decreto liquidità che prevede tutto tranne la liquidità: insomma, se già stavamo vivendo uno dei momenti più bui della nostra storia a causa di una pandemia, questo governo lo ha...

venerdì, 22 maggio 2020, 17:39

Termina il 31 maggio la 19^ edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. Nel sito www.raccontinellarete.it si possono inserire racconti brevi inediti, con una sezione dedicata ai racconti per bambini ed ai soggetti per cortometraggi. "La pandemia ci ha impedito di incontrare gli autori nelle consuete tappe nazionali" dice il...

venerdì, 22 maggio 2020, 17:34

Domani, sabato 23 maggio, riapriranno diverse strutture museali della città:

venerdì, 22 maggio 2020, 17:32

Dal mese di giugno partiranno i centri estivi nel comune di Lucca. I soggetti interessati a organizzare le attività estive, sportive, ludico-ricreative per bambine/i e ragazze/i nel periodo compreso tra giugno e settembre hanno tempo fino al 31 maggio per partecipare al bando pubblicato dall’amministrazione comunale sul sito istituzionale: http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21200.

venerdì, 22 maggio 2020, 17:29

Il Comune di Porcari accende un fondo di mutuo soccorso per sostenere le persone che vivono una situazione di difficoltà economica causata dalla pandemia.

venerdì, 22 maggio 2020, 16:18

L'amministrazione Menesini si doterà entro la fine dell'anno di un mobility manager, ossia di un responsabile della mobilità. Avrà il compito di individuare soluzioni sostenibili ed efficaci per lo spostamento casa-lavoro dei dipendenti. Lo farà elaborando un piano della mobilità che terrà conto anche delle esigenze delle altre realtà del...

venerdì, 22 maggio 2020, 15:57

"Da alcuni mesi-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-circa 300 addette alla pulizia delle scuole toscane sono con il fiato sospeso, visto che il loro futuro lavorativo appare, purtroppo, alquanto nebuloso." "Un buon numero di lavoratrici del settore sono state già assunte con la qualifica di collaboratrici scolastiche-prosegue...

venerdì, 22 maggio 2020, 15:31

Resterà aperta 'no stop' fino alla fine dell'anno. Saranno realizzati anche interventi per il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza anti CovidL'amministrazione comunale e la 'Capannori Servizi' sono al lavoro per riaprire al pubblico la piscina comunale nei primi giorni di giugno. E' stato infatti deciso di anticipare i...

venerdì, 22 maggio 2020, 15:22

Il 16 maggio 2020 è decorso il termine per il pagamento della seconda rata della tariffa rifiuti corrispettiva. Sistema Ambiente precisa che il pagamento della tariffa è rinviato al 30 novembre 2020 per le sole utenze non domestiche individuate nella deliberazione del consiglio comunale di Lucca n.