Italia dei Valori: "Nonostante gli annunci del Governo, i commercianti continuano ad essere lasciati soli in balia della crisi"

Altre notizie brevi

mercoledì, 6 maggio 2020, 18:34

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 6 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

mercoledì, 6 maggio 2020, 17:03

Cresce l'interesse internazionale per Lucca Comics & Games dopo l'ultima edizione che ha registrato un sensibile aumento di interesse da parte dei media internazionali, con oltre 20 giornalisti arrivati da tutto il mondo.

mercoledì, 6 maggio 2020, 16:14

L'iniziale incertezza dovuta alle misure di sicurezza introdotte a marzo dall'emergenza Covid-19 aveva fatto temere un crollo delle donazioni di sangue e plasma in Toscana. Grazie alla reazione ordinata, consapevole e responsabile dei donatori il sistema trasfusionale ha retto.

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:27

Hanno preso il via nei giorni scorsi dalla zona centrale del territorio i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. Gli interventi, per un investimento complessivo di 40 mila euro, interesseranno la viabilità della zone centro, nord e sud e prevedono la 'ripresa' di attraversamenti pedonali, della segnaletica di...

mercoledì, 6 maggio 2020, 15:25

Per la rassegna "Il territorio racconta", promossa dal Comune di Capannori, dedicata alla scoperta degli autori del territorio, domani, giovedì 7 maggio, alle ore 19 si terrà la presentazione del libro "Capraia Akbar" di Giovanni Neri (Ctl editore). È possibile seguire l’evento in diretta sul canale Youtube del Comune https://www.youtube.com/user/ComuneCapannori/.

mercoledì, 6 maggio 2020, 13:09

DS Smith, fornitore leader di soluzioni di packaging sostenibile, ha effettuato nei giorni scorsi una donazione di 11.000 euro all’Ospedale San Luca. La cifra donata sarà destinata all’acquisto di 2 ecografi palmari vscan extend™ dual dicom.

mercoledì, 6 maggio 2020, 11:52

Con l’avvio della Fase 2 e il graduale ritorno alla normalità molti automobilisti toscani dovranno fare i conti con il rinnovo dell’RC auto; la buona notizia è, come emerso dall’osservatorio di Facile.it, che il costo dell’assicurazione continua a calare.

martedì, 5 maggio 2020, 18:22

Lucca Biennale ha deciso di posticipare la sua decima edizione al 2021. La Biennale si svolgerà dal 1 agosto al 27 settembre 2021, tutti i dettagli qui.

martedì, 5 maggio 2020, 18:08

Asl invia l’aggiornamento sui casi di Coronavirus “Covid-19” di oggi, 5 maggio. Si ricorda ancora che l’Azienda USL Toscana nord ovest con la sua statistica lavora sulla residenza delle persone e incrocia vari dati legati ai pazienti mentre l’informazione in possesso della Regione fa riferimento alla provincia di segnalazione.

martedì, 5 maggio 2020, 17:40

Il Capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti: «Su uno dei principali complessi urbani se il Pd fa da sé rischia di fare per tre. Tre soli, però»«Sulla Manifattura Tabacchi di Lucca se il Pd fa da sé rischia di fare per tre; tre soli, però.