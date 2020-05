La stagione siccitosa richiede al Consorzio l’anticipo della stagione irrigua

Altre notizie brevi

martedì, 12 maggio 2020, 18:28

Partiranno domattina i lavori di rimozione di una delle ceppe dei due platani abbattuti lo scorso anno in piazza Napoleone. In particolare sarà definitivamente asportata la ceppa devitalizzata dell’esemplare colpito dal cancro colorato (quello più a sud).

martedì, 12 maggio 2020, 18:23

Oltre 70 rappresentanti di altrettante strutture socio sanitarie (RSA) del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest hanno partecipato oggi (12 maggio) al primo Webinar (seminario a distanza sul web), della durata di 3 ore, in cui è stato fatto il punto sulla gestione dell'emergenza Covid e post-Covid nell'ambito residenziale.Il Webinar,...

martedì, 12 maggio 2020, 14:29

Dal 18 al 21 maggio presso la Confraternita dei Legnaioli in piazza Bernardini torna l'appuntamento con il mondo della pittura. Sarà RITRATTI, il titolo della mostra d' arte che vede al centro dell' esposizione tre pittrici: Maria Chiara Luchetti, Michela Barsanti e Michaela Kasparova.

martedì, 12 maggio 2020, 14:22

"Ascit, un'azienda privata che svolge un servizio pubblico dei rifiuti urbani e assimilati a Capannori e in altri comuni della piana, può sospendere il servizio nelle isole ecologiche per 60 giorni, mantenendo la medesima tassa ai cittadini, senza alcuna riduzione e senza che il Comune sappia niente? E per le...

martedì, 12 maggio 2020, 10:38

"Bene il confronto, siamo pronti a collaborare, ma è necessario avere subito un protocollo nazionale e regionale chiaro, univoco e rapido per ripartire". E' il commento del presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, in seguito alla riunione di ieri in Regione Toscana per la gestione del turismo e le relative...

lunedì, 11 maggio 2020, 21:35

«Le parole di Lucchetti ieri a e l’attacco della Lega oggi sul tema marmo confermano l’affinità elettiva, o sarebbe meglio dire elettorale, tra il presidente di Assindustria e il partito del Carroccio. Una sintonia politica che ha come effetto quello di produrre un’accozzaglia di informazioni false e fuorvianti su un...

lunedì, 11 maggio 2020, 12:37

Da terra e anche dal cielo, al via i controlli incrociati di Enel per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo sui territori di Lucca, Pistoia e Massa: questa mattina, infatti, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha...

domenica, 10 maggio 2020, 17:38

Come anticipato nei giorni scorsi, nella comunicazione di oggi (domenica 10 maggio), Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Questo anche in considerazione del costante decremento del numero dei nuovi positivi.

domenica, 10 maggio 2020, 14:20

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, esprime i sui dubbi circa la selezione per l'assunzione pubblica a tempo indeterminato di un direttore generale."È sicuramente apprezzabile e meritevole - afferma - che l'azienda Ascit bandisca concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in particolare in questo momento...

sabato, 9 maggio 2020, 16:29

"Giustizia è fatta per i braccianti agricoli che erano stati inizialmente iniquamente esclusi dal bonus previsto per alcune categorie di lavoratori nel decreto maggio di prossima approvazione. Avranno 500 euro e la Uila ha lottato a tutti i livelli per ottenere questo risultato, che è prima di tutto una questione...