Legnaioli (Lega): Maxisanatoria per i migranti? Italiani vittime faida tra Renzi e Conte e intanto le nostre aziende falliscono"

giovedì, 7 maggio 2020, 11:42

"Il Governo non riesce a far riaprire le aziende, parrucchieri ed estetiste sono disperate ma la priorità dell'agenda politica è regolarizzare gli immigrati. Una idea sconsiderata, per un numero di motivi infiniti! Il principio secondo il quale si debbano favorire i lavoratori stranieri in luogo dei nostri disoccupati, può essere compreso solo da chi non considera i disoccupati italiani come priorità. Eppure aziende chiuse, negozianti disperati e ristoratori sulla via del fallimento non mancano! Possibile che non si possa pensare a qualcosa prima per loro che agli immigrati? Se poi la proposta della Bellanova serve a Renzi per dare il via alla campagna di rappresaglia a Conte, allora basta saperlo. Ma credo che ora il popolo italiano meriti più rispetto, da parte della Bellanova e del premier Conte: perchè gli italiani non meritano di essere merce di scambio nelle faide tra Renzi e Conte, il Governo faccia ripartire il Paese prima che sia troppo tardi". Così la deputata pisana della Lega, Donatella Legnaioli.