Libera professione: mercoledì 3 giugno riapre il call center per prestazioni disponibili dal 15 giugno in poi

sabato, 30 maggio 2020, 14:30

Riapre mercoledì 3 giugno il call center della Libera professione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, al quale i cittadini potranno rivolgersi per prenotare le prestazioni disponibili a partire dal 15 giugno.

Questi i numeri di telefono da chiamare dal 3 giugno per ciascun ambito territoriale:

Massa Carrara: 0585/493700;

Lucca: 0583/970654;

Pisa: 0587/098830;

Livorno: 0586/614235;

Versilia: 0584/605201.

Nei giorni scorsi l’attività del call center si era concentrata sulla ricollocazione di esami e visite di libera professione non erogati nella “fase 1”, a causa dell’emergenza Coronavirus, in sedi territoriali ed ospedaliere dell’Asl. Per questo sono stati ricontattati i cittadini che avevano prenotato prestazioni poi non eseguite per capire se c’era ancora necessità di effettuarle e quindi per riprogrammarle in piena sicurezza.

Da mercoledì 3 giugno, anche in base alle indicazioni della Regione Toscana, sarà quindi possibile contattare nuovamente il servizio per effettuare le prenotazioni con i consueti orari.

Le nuove prestazioni si svolgeranno poi da metà giugno, con tutte le precauzioni e le cautele del caso (check point, distanziamento, necessità di ridurre la presenza di persone nelle sale d’attesa etc), nelle sedi individuate dall’Azienda, sempre nel pieno rispetto delle misure finalizzate al rispetto delle norme di comportamento Covid.