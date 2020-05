Lucca Crea, Vietina domani in diretta su Radio LondonOne

mercoledì, 6 maggio 2020, 17:03

Cresce l'interesse internazionale per Lucca Comics & Games dopo l'ultima edizione che ha registrato un sensibile aumento di interesse da parte dei media internazionali, con oltre 20 giornalisti arrivati da tutto il mondo.

Domani (7 maggio) alle ore 17 (le 16 nel Regno Unito) il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina sarà intervistato da LondonONEradio, unica radio italiana in UK con sede a Londra, che rientra nel gruppo della BBC.

LondonONEradio viene ascoltata da quasi un milione di italiani all'estero e trasmessa anche in streaming in tutto il mondo. Sono stati intervistati dalla stessa radio grandi artisti internazionali come Zucchero, Fabio Fazio, Mogol, e molti altri.

Sarà possibile seguire la trasmissione in collegamento in diretta contemporanea sulla pagina Facebook del network (https://www.facebook.com/londononeradio/) e sul loro canale Youtube.