Lucca, Pistoia Massa: Enel controlla 1700 chilometri di linee elettriche dal cielo

Altre notizie brevi

domenica, 10 maggio 2020, 17:38

Come anticipato nei giorni scorsi, nella comunicazione di oggi (domenica 10 maggio), Asl riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Questo anche in considerazione del costante decremento del numero dei nuovi positivi.

domenica, 10 maggio 2020, 14:20

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, esprime i sui dubbi circa la selezione per l'assunzione pubblica a tempo indeterminato di un direttore generale."È sicuramente apprezzabile e meritevole - afferma - che l'azienda Ascit bandisca concorsi pubblici per l'assunzione di personale, in particolare in questo momento...

sabato, 9 maggio 2020, 16:29

"Giustizia è fatta per i braccianti agricoli che erano stati inizialmente iniquamente esclusi dal bonus previsto per alcune categorie di lavoratori nel decreto maggio di prossima approvazione. Avranno 500 euro e la Uila ha lottato a tutti i livelli per ottenere questo risultato, che è prima di tutto una questione...

sabato, 9 maggio 2020, 13:54

Un corso on line per diventare DJ: eccolo alla Jam Academy di Lucca. Sono aperte le iscrizioni al corso per imparare a scretchare i dischi con Francesco Follati Dj e Producer. Sono solo 20 i posti disponibili per aspiranti Dj e coloro che vogliono perfezionare la propria tecnica di base.

venerdì, 8 maggio 2020, 21:10

In Toscana sono 9.721 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,6% e raggiungono quota 4.199 (il 43,2% dei casi totali).

venerdì, 8 maggio 2020, 18:33

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri: Ho letto con grande soddisfazione la lettera inviata dal Sindaco Tambellini e dall'Assessore Ragghianti ai Presidenti delle due fondazionui bancarie cittadine per "chiedere l'inizio di una discussione su una serie di nuove strategie condivise per il futuro dell'offerta culturale e...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:33

Matteo Scannerini, capogruppo Forza Italia in consiglio comunale a Capannori: Non fraintendeteci, chiudere le isole ecologiche nella prima fase è stata scelta giusta. Vuoi per il fatto di esser liberi ed a casa, vuoi come scusa per uscire, i cittadini si recavano alle isole con esigue quantità di rifiuti e...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:32

L’amministrazione comunale - in vista del primo week-end dall’inizio della cosiddetta Fase 2 dell’emergenza Covid-19 - si appella alla responsabilità di tutti i cittadini e chiede il massimo impegno nel mettere in pratica tutte le misure di sicurezza volte a evitare un ulteriore diffondersi del contagio.

venerdì, 8 maggio 2020, 18:21

"La febbre del sabato sera" secondo la Cecchini Cuore. Continua la serie di corsi blsd on line totalmente gratuiti e aperti a tutti. Per partecipare, se usate un pc o un mac, basta cliccare sul link sotto riportatomeet.google.com/yty-nkcj-kqa e avrete l'accesso diretto al video in diretta (consigliato Google Chrome).Potrete interagire...

venerdì, 8 maggio 2020, 18:19

I gruppi consiliari di opposizione: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle: Laddove l'amministrazione non arriva, o per meglio dire non vuole arrivare, ci pensa l'opposizione. In data odierna, infatti, abbiamo protocollato una richiesta di consiglio straordinario e urgente affinchè il sindaco riferisca in ordine ai provvedimenti adottati...