Mensa e trasporto scolastico: iscrizioni aperte fino al 31 maggio

mercoledì, 13 maggio 2020, 16:09

Ultimi giorni per iscriversi ai servizi di mensa e trasporto scolastico per l’anno 2020/21. Il termine per presentare la domanda è il 31 maggio. La richiesta dovrà essere effettuata, online o con assistenza telefonica, per la mensa dai genitori dei bambini che frequenteranno il primo anno della scuola dell'infanzia o della scuola primaria, oppure in caso di cambio scuola. Non è richiesta alcuna iscrizione per gli anni successivi al primo, per ciascun ciclo scolastico, in quanto è valida quella già effettuata. Per il trasporto scolastico, invece, la richiesta dovrà essere presentata dai genitori che vogliono attivare il servizio per la prima volta, indipendentemente dalla classe di frequenza.



L’iscrizione dovrà essere effettuata attraverso il portale Urbi http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200348. Per qualsiasi necessità, anche di assistenza guidata, è possibile contattare l’ufficio scuola ai numeri 0583428432, 0583428433 o 0583428430.

Il servizio di refezione scolastica viene garantito a tutti gli alunni che frequentano le scuole dell'infanzia e le scuole primarie che ne facciano formale richiesta. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di utenza, Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo grado è organizzato sulle linee di trasporto pubblico locale ed è curato da Vaibus.