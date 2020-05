Montemagni, Bertolomei e Minniti (Lega): "Didattica a distanza, condividiamo preoccupazioni genitori"

Altre notizie brevi

giovedì, 28 maggio 2020, 15:32

Stamattina a partire dalle 11,15 si è tenuto un incontro in streaming tra il Ministro dell'ambiente Costa e il presidente di Zero Waste Europe (e di Zero Waste Italy) Rossano Ercolini (moderato da Franco Matrone, referente per Zero waste italy per la Campania).

giovedì, 28 maggio 2020, 14:48

Sabato 30 maggio alle ore 15:00 l’attore toscano Maurizio Lombardi incontrerà gli studenti del Laboratorio Cinema. L’incontro si terrà sulla stessa piattaforma utilizzata dall’istituto Fermi per la DAD, ma la regista Cristina PuccineIli riuscirà sicuramente a ridurre la distanza, accompagnando i ragazzi in un dialogo serrato con l’attore.

giovedì, 28 maggio 2020, 14:41

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Gabriele Martinelli, cittadino socialista di Lucca, di solidarietà all'assessore Celestino Marchini."Esprimo la mia solidarietà all'assessore del comune di Lucca Celestino Marchini e lo ringrazio pubblicamente per aver risposto no alle spropositate richieste di Confcommercio riguardanti la promiscuità per l'utilizzo degli stalli gialli nel centro storico.

giovedì, 28 maggio 2020, 13:32

Anche i genitori dicono "no" agli esami per la patente di guida nella sede della Motorizzazione civile. A farsi promotore dell'indignazione delle mamme e dei papà, contrari alle sedute negli uffici ministeriali in questa delicata fase 2 dell'emergenza Covid-19, è il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), la community che conta oltre...

giovedì, 28 maggio 2020, 08:45

Nella seduta del 27 maggio il consiglio comunale di Capannori ha approvato il bilancio consuntivo con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dei gruppi di opposizione.

mercoledì, 27 maggio 2020, 17:37

"Aiutateci ad aiutare": è questo l'appello di CasaPound per la raccolta alimentare in sostegno delle fasce più deboli. Si legge infatti in una nota del movimento: "A causa dell'emergenza da Coronavirus aumentano le famiglie in difficoltà economica e le richieste di assistenza alimentare.

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:50

La presentazione del libro “Più o meno trenta” di Alessia Verdi (Maria Pacini Fazzi Editore) prevista per domani, giovedì 28 maggio, nell’ambito della rassegna “Il territorio racconta” promossa dal Comune di Capannori è stata rinviata a giovedì 4 giugno alle ore 21.

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:20

Fnaarc Confcommercio Lucca e Massa Carrara esprime soddisfazione per l'importante accordo raggiunto con le altre rappresentanze sindacali degli agenti di commercio e delle case mandanti sottoscrittrici degli Accordi economici collettivi (Aec), per l'erogazione di un anticipo dell'indennità di risoluzione del rapporto (Firr) dalla Fondazione Enasarco.

mercoledì, 27 maggio 2020, 13:15

Reaction. È una collettiva di oltre 20 artisti a raccontare il dopo Covid-19, alla galleria d'arte OlioSuTavola (via del Battistero 38, Lucca) da giovedì 28 maggio 2020. Questi sono i giorni in cui l'arte può darci una spinta per trovare un'altra strada, una reazione, e soprattutto per non tornare del...

mercoledì, 27 maggio 2020, 08:54

Questa sera, presso la sede dell'Associazione in via Gozzini, 8 a Ospedaletto (PI), si terrà il primo corso bls-d dopo il lockdown per l'emergenza virus.Il corso sarà tenuto dal Dr. Maurizio CECCHINI, cardiologo dell'Università degli Studi di Pisa, responsabile della cardiologia pediatrica all'ospedale Santa Chiara e dall'istruttore certificato Fabrizio Bonino...