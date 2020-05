Parcheggi gratuiti, Ricci (FI giovani): "No al ritorno a pagamento da domani"

lunedì, 4 maggio 2020, 19:52

Il presidente provinciale di Forza Italia giovani, Giovanni Ricci, interviene in merito alla questione dei parcheggi tornati gratuiti in città da ordinanza comunale.



"Ho appreso in questi giorni dai giornali - commenta -, che l’amministrazione comunale ha varato in uno dei provvedimenti per la riapertura, un ritorno dal 5 di maggio al pagamento dei parcheggi a strisce blu. So benissimo, che non è momento di far polemiche perché questo virus sta mettendo tutti noi a dura prova ma non si può nemmeno rimanere in silenzio di fronte a certe oscenità. I parcheggi erano stati resi gratuiti dal giorno 13 marzo attraverso un’ordinanza comunale con l’obbiettivo di favorire chi doveva fare assistenza per persone in difficoltà. Con l’inizio della fase 2 in cui si dovrebbe pensare alla ripresa del tessuto economico cittadino profondamente colpito da questa forte crisi economica, non si collabora ma viene applicata una normativa che va a colpire al cuore una possibile ripartenza e non ha assolutamente nessun tipo di senso. In questo momento storico, si dovrebbe dare risposte ai commercianti e a tutte quelle attività che chiedono aiuto. Sono fiducioso inoltre che i cittadini lucchesi rispetteranno le regole anche in questa delicata seconda fase".